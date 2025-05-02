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Garanti Bankası çöktü mü, Garanti Bankası hacklandi mi?

Garanti Bankası çöktü mü, Garanti Bankası hacklandi mi?
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Sosyal medyada birçok kullanıcı, Garanti BBVA mobil uygulamasına erişim sağlayamadığını ve işlemlerini gerçekleştiremediğini belirtti. Kısa sürede gündem olan bu durum, kullanıcılar arasında 'Garanti mobil çöktü mü?' sorusunu gündeme getirdi.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, Garanti BBVA mobil uygulamasına giriş yapamadığını ve işlemlerini gerçekleştiremediğini paylaştı. Yaşanan erişim sorunu kısa sürede gündem olurken, internette "Garanti mobil çöktü mü?"

GARANTİ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?

Garanti Bankası'nın mobil uygulamasında 2 Mayıs gününde bağlantı hataları yaşanıyor. Kullanıcılar uygulamaya giriş yaparken "İşleminiz gerçekleştirilemiyor. Lütfen ağ bağlantınızı kontrol ediniz." ifadesi ile karşılaşıyor.

Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapmaya çalıştıklarında "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" mesajıyla karşılaştıklarını aktarıyor.

Garanti Bankası çöktü mü, Garanti Bankası hacklandi mi?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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