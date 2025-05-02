Garanti Bankası çöktü mü, Garanti Bankası hacklandi mi?

Sosyal medyada birçok kullanıcı, Garanti BBVA mobil uygulamasına giriş yapamadığını ve işlemlerini gerçekleştiremediğini paylaştı. Yaşanan erişim sorunu kısa sürede gündem olurken, internette "Garanti mobil çöktü mü?"

GARANTİ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?