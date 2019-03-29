Gapsan İplik: Siz Hayal Edin Biz Üretelim

Gapsan İplik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ertekin, "60 yıllık sanayici bir ailenin markası Gapsan İplik. Bende burada 3. kuşak yönetici olarak görev alıyorum. Şanlıurfa'da 1996 yılından beri üretim yapıyoruz. 23 yıldır sahada renkli melanj ve karışımlı ipliklerin üretimini yapıyoruz." diye konuştu.

"EN KISA ZAMANDA UYGUN FİYATA EN KALİTELİ ÜRÜN"

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ertekin, "Ürün yelpazemizde renkli melanj ürünlerimiz var. Çorapçılar, dokuma sanayisi ve trikocular için ürettiğimiz. Bizde müşterilerimizin talepleri doğrultusunda karışım oranları ve renkleri nasıl isterse ona göre üretim yapıp hizmet veriyoruz. Biz kalite yönünde çok hassas bir firmayız. Kaliteyi en iyi fiyata ve en kısa zamanda sunmaya çalışıyoruz. Bu konuda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve müşterilerimizin de bu politikamızdan memnun olduğunu düşünüyoruz." sözlerini kullandı.

"DÜNYA MARKASI OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Ahmet Ertekin, "Renk çeşidi konusunda hizmetimiz oldukça üst seviyede. Sadece geçtiğimiz yıl için 2 bin renk çalışması yaptık. Ürünlerimiz Türkiye ve dünyadaki bir çok markada kullanılıyor. Farklı ülkelere ihracat yapıyoruz. Ülkemizin ithalatını azaltıp daha katma değerli ürünler yapmak için çok çalışıyoruz. Sahada kimsenin yapmadığı çok farklı ürünlerle ilgili çalışmalarımız var. Dünyada bile örnekleri olmayan AR-GE çalışmalarımız var. Yeni bir ürün ortaya koymak için çok çalışıyoruz. Umarım ekip olarak bu çalışmanın neticesini alacağız. Dünyanın aklına gelen bir firma olmak için çalışıyoruz.""