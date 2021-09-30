GAP çiftçisi, yapay zeka ve akıllı tarım teknolojilerini kullanarak ürün verimini artıracak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAP çiftçisi, yapay zeka ve akıllı tarım teknolojilerini kullanarak ürün verimini artıracak

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Ekonomi
GAP çiftçisi, yapay zeka ve akıllı tarım teknolojilerini kullanarak ürün verimini artıracak

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (BKİ) tarafından yürütülen projeyle bölge çiftçisi, yapay zeka ve akıllı tarım teknolojilerini kullanarak daha çok verim alacak.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (BKİ) tarafından yürütülen projeyle bölge çiftçisi, yapay zeka ve akıllı tarım teknolojilerini kullanarak daha çok verim alacak.

GAP BKİ'den yapılan açıklamaya göre, Harran Üniversitesi ile GAP Bölgesinde Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi geliştirildi.

HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz tarafından proje için iş birliği anlaşması imzalandı.

Proje kapsamında çiftçilere gübreleme, sulama ve ilaçlama uygulamaları konularında eğitim verilecek. Sistem sayesinde çiftçilerin girdi kullanımı azalacak. Proje, özellikle mısır verim miktarı ve hasat zamanının belirlenmesinde de yön gösterici olacak.

Dijital Tarım uygulamaları ile aşırı azot gübresinin neden olduğu içme ve yer altı sularındaki nitrat kirlenmesi ile atmosfere salınan azot miktarı da azaltılmış olacak.

Projeyle, tarımsal üretimin yönetilebilmesi, izlenebilmesi ve tarım danışmanlarının çiftçi ile iletişimlerinin sağlanabilmesi amacıyla bir bilgi sistem altyapısının oluşturulması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Proje, Tarım ve Orman Bakanlığının bölgedeki temsilcileri, ziraat odaları ve önder çiftçilerin iş birliği ile yürütülüyor.

AA / Rauf Maltaş - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Tunç Soyer Hulusi Akar Mustafa Şentop Abdullah Öcalan
Magazin Gülşen Şafak Sezer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Özil Salih Uçan Sergen Yalçın Alex Teixeira Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Amelia Hamlin Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: GAP çiftçisi, yapay zeka ve akıllı tarım teknolojilerini kullanarak ürün verimini artıracak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 12:53:05. #1.12#