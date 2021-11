GAP bölgesine has "e-ticaret" modeli oluşturuluyor

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, "Bölgeye has bir e-ticaret modeli oluşturmayı hedefliyoruz. Asıl amacımız bölgede üretilen ürünleri dijital platformlarda pazarlayarak bölgeye sosyal ve ekonomik katkı sunmaktır." dedi.

Açıkgöz, Şanlıurfa'da bir otelde düzenlenen e-ticaret toplantısındaki konuşmasında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin çok önemli bir üretim potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Yenilikçi ve geleneksel yöntemlerle üretilen ürünlerin e-ticaret üzerinden daha fazla pazarlanmasını istediklerini belirten Açıkgöz, bu amaçla sektörün önde gelen temsilcileriyle bölgedeki ilgili paydaşları bir araya getirdiklerini dile getirdi.

Bölgenin potansiyelini ekonomik kalkınmaya çevirmek istediklerini vurgulayan Açıkgöz, "Bölgeye has bir e-ticaret modeli oluşturmayı hedefliyoruz. Asıl amacımız bölgede üretilen ürünleri dijital platformlarda pazarlayarak bölgeye sosyal ve ekonomik katkı sunmak istiyoruz. Bu çerçevede çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu konu biraz daha netleşir. Bölgemiz kadim bir bölge tarım devriminin yapıldığı bir bölge. Çok zengin bir ürün potansiyeline sahibiz. Türkiye'de coğrafi işaretli 633 ürünün 91'i bu bölgede bulunuyor. Ürünlerimizi değerlendirmemiz ekonomiye katmamız lazım. Bu işle ilgilenenlerin gelir düzeyini artırmamız lazım. Bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.

"Herkesin e-ticarete açılması gerektiğini gördük"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ptt Genel Müdürlüğü E-Ticaret Daire Başkanı Büşra Aktaş Kütükçü de 2012'den itibaren PTT üzerinden e-ticaret faaliyeti gösterdiklerini söyledi.

Özellikle son 3 yılda e-ihracata daha çok odaklandıklarını anlatan Kütükçü, 83 ülkeyle uluslararası sözleşmeler doğrultusunda ticaret yaptıklarını dile getirdi.

Kütükçü, Türkiye'nin milli e-ticaret platformu olan PttAVM'nin ekonominin lokomotifi olan markaları bir araya getirdiğini belirtti.

PTT'nin 181 yıllık köklü geçmişiyle toplumda büyük bir güven sağladığına dikkati çeken Kütükçü, ülkenin en ücra köyündeki vatandaşa kadar e-ticaret üzerinden alınan ürünlerin teslim edildiğini aktardı.

???????Pandemi süreciyle e-ticaretin çok daha hızlı geliştiğini vurgulayan Kütükçü, "E-ticaret artık ticaretin olmazsa olmazı durumuna geldi. Pandemiyle beraber ticaret yapan herkesin e-ticarete açılması gerektiğini de gördük. Olmazsa olmazımız e-ticaret. Şu an Türkiye geneline baktığımız zaman her 10 kişiden 4'ü e-ticareti kullanıyor. Ancak şu anda e-ticarette tüm tedarikçiler, kobiler, bireysel üreticiler dahi satışlarını yapıyor. E-ticaret kullanımı tekstilden elektroniğe kadar hemen hemen her alanı kapsıyor." dedi.

Amazon Türkiye Satış Müdürü Burak Ayan, Hepsiburada Pazaryeri Müdürü Fethi Dalkılınç, Trendyol Bölge Müdürü Serhat Karaboyun ile Development Genel Müdürü Doğan Çelik de toplantıda sunumlar yapıp, katılımcılarla karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

