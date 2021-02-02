Gamify Şubat ayı turnuva takvimi belli oldu

Gamify tarafından her ay düzenlenen oyun turnuvaları binlerce oyuncuyu aynı çatı altında topluyor. "28 Gün 28 Turnuva" sloganıyla düzenlenen etkinliklerde Brawl Stars, Free Fire, Warface, Fortnite ve League of Legends gibi farklı türlerden oyunların yer aldığı 28 farklı turnuvada toplam 41.000 TL'lik ödül oyuncularla buluşacak.

Türkiye'nin en büyük bağımsız oyuncu topluluğu olan Gamify, turnuvalarına son sürat devam ediyor. "28 Gün 28 Turnuva" sloganıyla düzenlenen etkinliklerde oyuncular mobil, PC ve konsol kategorilerinde yarışabilecek.

Turnuvanın ilk günü, dünyaca ünlü mobil oyunlardan biri olan Brawl Stars ile başlayacak. Free Fire, PUBG Lite, COD Mobile, League of Legends Wild Rift, Kafa Topu 2 ve Brawlhalla ise turnuva takviminde yer alan diğer oyunlar oldular. Basketball Arena ise bu ay ilk kez turnuva takviminde listelendi.

TOPLAM ÖDÜL 41 BİN TL'Yİ BULACAK

Konsol ve PC Kategorisinde ise Warface, League of Legends, FIFA 21, PUBG, Rocket League, Fortnite, COD:Warzone, Zula ve Tom Clancy's Rainbow Six: Siege oyunları yer alıyor.

Kıyasıya rekabet edilecek turnuvalarda kazanan oyuncular toplamda 41.000 TL'lik ödülün sahibi olacak.