GameStop hisseleri NFT duyurusu sayesinde rekor kırdı!

Son dönemlerde sıklıkla iniş ve çıkışlarıyla gündeme gelen GameStop hisseleri bu kez de, şirketin jetonlara (NFT) yatırım yaptığını duyurmasının ardından yükselişe geçti. Mart ayından bu yana ilk kez 200 dolar fiyat bandını aşmayı başaran GameStop son olarak ethereum ile satış yapacağını da belirtti.

GameStop, bu hafta inanılmaz derecede başarılı olan rallisi sayesinde gündeme geri döndü. GameStop hisseleri iki ay boyunca 100 dolar fiyatlarında varlığını sürdürmesinin ardından bugün, 200 dolar bandını aşmayı başardı. Çoğu kişi GameStop hissesinin 200 doların ötesine geçemeyeceğini hatta hissenin batabileceğini düşünüyordu. Neyse ki tam tersi bir durum oldu ve GameStop yatırımcısının yüzünü güldürdü.

GameStop 2021'in başından bu yana inanılmaz derecede dalgalı bir grafik sergiliyor. Şirketin hisseleri birkaç hafta içinde neredeyse 20 dolardan 400 dolar fiyatına yükseldi. Hisse senedi bu yükselişin ardından hızlı bir düşüş yaşamasına rağmen, yine de borsada değerli kalmayı başardı. Bu düşüşler, GameStop'u herhangi bir iflasın eşiğinden kurtarma düşüncesiyle şirketi korumak ve hatta kendi değerini artırmak için büyük değişiklikler yapmasıyla sonuçlandı.

GAMESTOP ETHEREUM BLOK ZİNCİRİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

NFT uzantılı bir internet sayfası üzerinde çalışan GameStop, "Oyunu Değiştir" sloganıyla ethereum ile satış yapmay ı planlıyor. Bir ekip kurduğunu da açıklayan GameStop; tasarımcıları, mühendisleri, pazarlamacıları, oyuncuları ve topluluk liderlerini ekibe davet etti.

Akıllı sözleşme kodu "Oyun On Anon" ve GameStop en NFT sayfasına link beyan ve potansiyel GameStop-salınan NFT'ler Ethereum en ERC721 standardını kullanacak gösterir. Kod ayrıca özel bir jeton olan GME'yi de işaret ediyor.

GAMESTOP HİSSELERİ, NFT AÇIKLAMASI SONRASI YÜKSELİŞE GEÇTİ

GameStop hisseleri, haftaya 180 dolarlık direnç noktasının hemen altında başladıktan sonra piyasada %16.43'lük bir değer kazandı ve 200 dolar bandını aşmayı başardı. Şirket, duyurunun yapıldığı sırada 216,20 dolardan işlem gördükten sonra %3'lük bir büyüme daha yaşadı.

Web sitesindeki akıllı sözleşme kodu, "Game on Anon" yazan ve GameStop tarafından yayınlanan potansiyel NFT'lerin Ethereum'un ERC721 standardını kullanacağını belirtti ve Ethereum tabanlı bir sözleşme adresi üzerinden işlem yapacağını açıkladı.

GameStop'un bir sonraki kazanç çağrısı 8 Haziran tarihinde yapılacak.

NFT NEDİR?

Değiştirilemez jeton veya NFT adı verilen yükselen bir teknoloji türüdür.NFT'yi , genellikle elinizde tutamayacağınız bir şey üzerinde benzersiz bir sahiplik kanıtı olarak düşünün - bir dijital sanat parçası, bir dijital kupon, belki bir video klip.

NFT (İng. non-fungible token), benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebilen ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyen, blok zinciri adı verilen dijital defterdeki bir veri birimidir. NFT'ler sanat, ses, video, video oyunlarındaki öğeler ve diğer yaratıcı çalışma biçimlerine benzer dijital dosyaları temsil edebilir. Bu dijital dosyaların kendileri sonsuz bir şekilde yeniden kopyalanabilirken, onları temsil eden NFT'ler ise temel blok zincirlerinde izlenir ve alıcılara sahiplik kanıtı sağlarlar. Ethereum, Bitcoin Cash ve Flow gibi blok zincirlerinin her birinin NFT kullanımlarını tanımlamak için kendi jeton standartları vardır.

ETHEREUM NEDİR?

Blockchain teknolojisine dayanan açık kaynak kodlu platformu olan ethereum, halka açık, zincirleme modeli merkezli hesaplama platformu ve smart contract protokolü özelliğini sağlayan işletim sistemidir. İşlem bazlı durum geçişleri ile Nakamoto consensus protokolünün güncellenmiş bir versiyonunu destekler.

Ethereum ilk olarak Kuzey Amerika Bitcoin Konferansında, Ethereum kurucusu Vitalik Buterin tarafından tanıtımı yapılan bir sistemdir. Genel olarak bir alt coin statüsünde görülse de Ethereum esasında blockchain teknolojisinin gelişmesini ve daha fazla alanda kullanılmasını amaçlayan bir yenilikçi bir sistemdir.