Merih Demiral'a özendi! Usain Bolt, yeni takımını duyurdu

Organizasyonun bir parçası olarak Usain Bolt, çeşitlilik ve kapsayıcılığa güçlü bir bağlılık benimserken, takımın yeteneklerini belirleme, güçlendirme ve destekleme görevini üstlenecek. Bunlara ek olarak, takımının ortak sahibi ve aktif bir üyesi olan Usain Bolt, WYLDE'ın markasını yükseltmeye odaklanan bir dizi faaliyette yer alacağını duyurdu.

USAIN BOLT, İRLANDALI TAKIMININ ORTAK YÖNETİCİSİ OLDU

İrlandalı e spor takımı WYLDE'ın ortak yöneticisi olduğunu duyuran Usain Bolt, "WYLDE, dünyanın en hızlı büyüyen sporunun en büyük markalarından biri olma yolunda ilerliyor. Esporda, pistte ve sahada olduğu gibi, rekabetçi ve kazanan zihniyete sahip olmak da çok önemlidir." sözlerine yer verdi.

ESPOR DÜNYASINA İLK ADIMINI ATTI

Rainbow Six Siege, Valorant, Rocket League ve FIFA'da mücadele edecek olan WYLDE Esports, Jamaikalı atlet Usain Bolt ile anlaştığını sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile duyurdu. Yapılan duyurularda, "Yeni bir e spor organizasyonu olan WYLDE, bu sabah küresel spor yıldızı Usain Bolt'un espor dünyasına girerken ortak sahibi olarak işe katıldığını duyurdu. Rekabetçi bir performans kültürünü, elit oyun ve eğlenceyi bir araya getiren WYLDE, küresel bir tutkuya sahiptir." yazılı ifadeleri yer aldı.

MERİH VE OZAN GİBİ! GERÇEKLİKTEN SANAL ORTAMA GÖÇ

Esporun yaygınlaşmasıyla beraber birçok futbol oyuncusu ve Usain Bolt gibi atletler espor dünyasına giriş yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli oyuncu Ozan Tufan, espor takımı satın aldığını duyurdu. Bundan bir kaç ay önce ise Atalanta BC'nin defansı Merih Demiral da kendi espor takımı kurduğunu açıkladı. Son olarak ise sağlık sorunları nedeniyle futbolu bırakan Sergio Agüero, KRÜ Esports adlı takımını duyurmuştu