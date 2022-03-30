Merih Demiral'a özendi! Usain Bolt, yeni takımını duyurdu
- Güncelleme:
Dünyaca ünlü Olimpiyat atleti ve altı Olimpiyat altın madalya sahibi Usain Bolt, İrlandalı espor takımı WYLDE ile anlaştı. Jamaikalı atlet Usain Bolt, İrlandalı espor takımının ortak yöneticisi olduğunu duyurdu.
Organizasyonun bir parçası olarak Usain Bolt, çeşitlilik ve kapsayıcılığa güçlü bir bağlılık benimserken, takımın yeteneklerini belirleme, güçlendirme ve destekleme görevini üstlenecek. Bunlara ek olarak, takımının ortak sahibi ve aktif bir üyesi olan Usain Bolt, WYLDE'ın markasını yükseltmeye odaklanan bir dizi faaliyette yer alacağını duyurdu.
İrlandalı e spor takımı WYLDE'ın ortak yöneticisi olduğunu duyuran Usain Bolt, "WYLDE, dünyanın en hızlı büyüyen sporunun en büyük markalarından biri olma yolunda ilerliyor. Esporda, pistte ve sahada olduğu gibi, rekabetçi ve kazanan zihniyete sahip olmak da çok önemlidir." sözlerine yer verdi.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Rainbow Six Siege, Valorant, Rocket League ve FIFA'da mücadele edecek olan WYLDE Esports, Jamaikalı atlet Usain Bolt ile anlaştığını sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile duyurdu. Yapılan duyurularda, "Yeni bir e spor organizasyonu olan WYLDE, bu sabah küresel spor yıldızı Usain Bolt'un espor dünyasına girerken ortak sahibi olarak işe katıldığını duyurdu. Rekabetçi bir performans kültürünü, elit oyun ve eğlenceyi bir araya getiren WYLDE, küresel bir tutkuya sahiptir." yazılı ifadeleri yer aldı.
Esporun yaygınlaşmasıyla beraber birçok futbol oyuncusu ve Usain Bolt gibi atletler espor dünyasına giriş yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli oyuncu Ozan Tufan, espor takımı satın aldığını duyurdu. Bundan bir kaç ay önce ise Atalanta BC'nin defansı Merih Demiral da kendi espor takımı kurduğunu açıkladı. Son olarak ise sağlık sorunları nedeniyle futbolu bırakan Sergio Agüero, KRÜ Esports adlı takımını duyurmuştu