Metaverse şirketi dudak uçuklatan fiyata takımların yeni sahibi oldu

Profesyonel espor takımları Rogue ve London Royal Ravens'ın ana şirketi olan ReKTGlobal, metaverse şirketi Infinite Reality tarafından, 2 milyar dolarlık öz kaynak değerlemesine dayanarak, 470 milyon dolarlık hisse senedi karşılığında satın alındı.

470 MİLYON DOLARA YENİ SAHİBİ OLDU

Satın alımın gerçekleşmesinin ardından hala onay beklediği bildirilirken, Infinite Reality'nin iki espor takımı da dahil olmak üzere tüm ReKTGlobal varlıklarını ve markalarını, ayrıca oyunlar ve espor alanında uzmanlaşmış içerik üretim ajansı Greenlit Content'i de toplamda 470 milyon dolara satın aldı.

"MİLYAR DOLARLIK BİR ŞİRKET OLMAK İSTİYORUZ"

ReKTGlobal'ın Kurucusu ve Başkanı Amish Shah, "Bir araya geleceğiz ve stratejimiz değişmeyecek, sadece daha da büyüyecek," dedi. "Bu yüzden 10, 20, 30 milyar dolarlık bir şirket olmak istiyoruz ve Infinite Reality ile oraya daha hızlı ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bağımsız kalmak gibi, önümüzdeki üç yıl içinde sadece bir veya iki milyara ulaşabileceğimizi düşünüyorum, ancak bunu John ve ekibiyle birlikte yaparak oraya daha hızlı ve daha hızlı ulaşabiliriz."

BEŞ ADET ESPOR TAKIMINA SAHİPLER

ReKTGlobal, 2016 yılında kurulduğundan bu yana espor alanında önemli ölçüde yükseliş gösteren takımlardan biridir. Şirket, League of Legends ve Call of Duty'de olmak üzere toplamda 4 farklı oyunda 5 adet espor takımına ev sahipliği yapıyor.