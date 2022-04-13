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Metaverse şirketi dudak uçuklatan fiyata takımların yeni sahibi oldu

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Metaverse şirketi Infinite Reality, Rogue ve London Royal Ravens espor takımlarının ana şirketi olan ReKTGlobal'ı 470 milyon dolara satın alarak takımların yeni sahibi oldu.

Profesyonel espor takımları Rogue ve London Royal Ravens'ın ana şirketi olan ReKTGlobal, metaverse şirketi Infinite Reality tarafından, 2 milyar dolarlık öz kaynak değerlemesine dayanarak, 470 milyon dolarlık hisse senedi karşılığında satın alındı.

Satın alımın gerçekleşmesinin ardından hala onay beklediği bildirilirken, Infinite Reality'nin iki espor takımı da dahil olmak üzere tüm ReKTGlobal varlıklarını ve markalarını, ayrıca oyunlar ve espor alanında uzmanlaşmış içerik üretim ajansı Greenlit Content'i de toplamda 470 milyon dolara satın aldı.

ReKTGlobal'ın Kurucusu ve Başkanı Amish Shah, "Bir araya geleceğiz ve stratejimiz değişmeyecek, sadece daha da büyüyecek," dedi. "Bu yüzden 10, 20, 30 milyar dolarlık bir şirket olmak istiyoruz ve Infinite Reality ile oraya daha hızlı ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bağımsız kalmak gibi, önümüzdeki üç yıl içinde sadece bir veya iki milyara ulaşabileceğimizi düşünüyorum, ancak bunu John ve ekibiyle birlikte yaparak oraya daha hızlı ve daha hızlı ulaşabiliriz."

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ReKTGlobal, 2016 yılında kurulduğundan bu yana espor alanında önemli ölçüde yükseliş gösteren takımlardan biridir. Şirket, League of Legends ve Call of Duty'de olmak üzere toplamda 4 farklı oyunda 5 adet espor takımına ev sahipliği yapıyor.

Takım satılığa çıkarıldı! Metaverse şirketi dudak uçuklatan fiyata yeni sahibi oldu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Espor, Gamegar, Spor, Haberler

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