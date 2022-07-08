Şampiyonluk heyecanını tekrar yaşadı! Merih Demiral'dan kupalı paylaşım - Haberler

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Şampiyonluk heyecanını tekrar yaşadı! Merih Demiral'dan kupalı paylaşım

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Şampiyonluk heyecanını tekrar yaşadı! Merih Demiral'dan kupalı paylaşım

Atalanta BC'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın kurduğu elektronik spor takımının Be The Champion League'de şampiyon olmasının ardından takım oyuncularıyla buluşarak kupalı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya hesabından Türkiye'de ilk kez düzenlenen FIFA 22 organizasyonu Be The Champion League'de şampiyon olan takım Team Demiral Esports'u paylaşan Merih Demiral, takımını tebrik ederek kupalı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda Be The Champion League'de şampiyonluğunu ilan eden Team Demiral Esports oyuncuları ile buluşan milli futbolcumuz Merih Demiral, şampiyonluk pozunu Twitter'dan hayranlarıyla paylaştı.

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Team Demiral Esports oyuncuları Emirhan Erdem, Arda Azinyan, Emre Küçükhüseyin ve Batuhan Özpınar ile Be The Champion League kupasını Twitter'dan paylaşan Merih Demiral, "Daha nicelerine…" sözlerine yer verdi.

Şampiyonluk heyecanını tekrar yaşadı! Merih Demiral'dan kupalı paylaşım

26 Haziran tarihinde Be The Champion League finalinde Denizbank İstanbul Wildcats'i 3-1 mağlup eden Team Demiral Esports, kupanın sahibi olurken Türkiye'nin ilk FIFA ligini kazanan takım unvanını da kazandı.

Şampiyonluk heyecanını tekrar yaşadı! Merih Demiral'dan kupalı paylaşım

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Team Demiral Esports merih demiral FIFA 22 Gamegar Spor Haberler

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