PUBG Mobile Dünya Şampiyonası ödül havuzu ne kadar?
Gamegar Haberleri
KRAFTON, Level Infinite ve VSPN'in ortaklaşa organizasyonunu yaptığı PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2022'nin toplam ödül havuzu merak edilen konular arasında yer alıyor. PMGC 2022'yi kazanarak Dünya Şampiyonu olan S2G Esports'un büyük ödülü almasıyla beraber tüm takımlar arasında dağıtılan ödül havuzu araştırılıyor. Peki, PUBG Mobile Dünya Şampiyonası ödül havuzu ne kadar? Detayları haberimizde…
Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlenen PUBG Mobile Dünya Şampiyonası Büyük Final'de şampiyon olmayı başaran temsilcimiz S2G Esports'un büyük ödül ile Türkiye'ye geri dönmesinin ardından PMGC 2022 ödül havuzu merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, PUBG Mobile Dünya Şampiyonası ödül havuzu ne kadar? İşte detaylar…
PUBG MOBILE DÜNYA ŞAMPİYONASI ÖDÜL HAVUZU NE KADAR?
PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2022'de ödül havuzu toplamda 4 milyon dolar olarak belirlendi.
- PUBG Mobile Global Championship 2022 –4 milyon dolar
- PUBG Mobile Global Championship 2021 – 3,4 milyon dolar
- PUBG Mobile Global Championship 2020 –2 milyon dolar
PUBG MOBILE DÜNYA ŞAMPİYONASI 2022 ÖDÜLLERİ
Toplamda yer alan 50 takım arasında bölüştürülen 4 milyon dolarlık ödül havuzunda birinciye 510 bin dolar verilirken 48-50. sırada yer alan takımlar ise 20 bin dolar ödülün sahibi oldu.
- S2G Esports –$510,000
- DRS GAMING -$292,000
- Alpha7 Esports - $217,000
- Godlike Stalwart –$200,000
- IHC ESPORTS - $151,000
- Vampire Esports - $150,000
- iNCO Gaming -$130,000
- Four Angry Men - $150,000
- Nova Esports -$147,500
- Geek Fam -$150,000
Bu ödüllerin yanı sıra bir diğer temsilcimiz Fire Flux Esports'tan Soulless, "Solo Showmatch Winner" ödülü ile 3 bin dolar kazandı.