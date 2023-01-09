KRAFTON, Level Infinite ve VSPN'in ortaklaşa organizasyonunu yaptığı PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2022'nin toplam ödül havuzu merak edilen konular arasında yer alıyor. PMGC 2022'yi kazanarak Dünya Şampiyonu olan S2G Esports'un büyük ödülü almasıyla beraber tüm takımlar arasında dağıtılan ödül havuzu araştırılıyor. Peki, PUBG Mobile Dünya Şampiyonası ödül havuzu ne kadar? Detayları haberimizde…

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlenen PUBG Mobile Dünya Şampiyonası Büyük Final'de şampiyon olmayı başaran temsilcimiz S2G Esports'un büyük ödül ile Türkiye'ye geri dönmesinin ardından PMGC 2022 ödül havuzu merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, PUBG Mobile Dünya Şampiyonası ödül havuzu ne kadar? İşte detaylar…

PUBG MOBILE DÜNYA ŞAMPİYONASI ÖDÜL HAVUZU NE KADAR?

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2022'de ödül havuzu toplamda 4 milyon dolar olarak belirlendi.

PUBG Mobile Global Championship 2022 – 4 milyon dolar

PUBG Mobile Global Championship 2021 – 3,4 milyon dolar

PUBG Mobile Global Championship 2020 –2 milyon dolar

PUBG MOBILE DÜNYA ŞAMPİYONASI 2022 ÖDÜLLERİ

Toplamda yer alan 50 takım arasında bölüştürülen 4 milyon dolarlık ödül havuzunda birinciye 510 bin dolar verilirken 48-50. sırada yer alan takımlar ise 20 bin dolar ödülün sahibi oldu.

S2G Esports –$510,000 DRS GAMING -$292,000 Alpha7 Esports - $217,000 Godlike Stalwart –$200,000 IHC ESPORTS - $151,000 Vampire Esports - $150,000 iNCO Gaming -$130,000 Four Angry Men - $150,000 Nova Esports -$147,500 Geek Fam -$150,000

Bu ödüllerin yanı sıra bir diğer temsilcimiz Fire Flux Esports'tan Soulless, "Solo Showmatch Winner" ödülü ile 3 bin dolar kazandı.