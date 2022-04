Naughty Dog'un The Last of Us Multiplayer planları açıklandı

The Last Of Us'ın bir sonraki devam oyunu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. The Last of Us Part 2'nin piyasaya sürülmesinden bu yana neredeyse iki yıl geçti ve geliştirici Naughty Dog hala oyun içi başlangıçta söz verdiği çok oyunculu modunu başlatmadı.

THE LAST OF US MULTIPLAYER MODU GELİYOR

Stüdyo o zamandan beri sözde çok oyunculu modun bağımsız çok oyunculu spin-off'a dönüştüğünü açıklasa da hayranlar oyunun dosyalarında The Last of Us 2'nin çok oyunculu oyunun kalıntılarını bulmaya devam etti.

Twitter'da Oops Leaks kullanıcı adlı hesabın paylaştığı bir tweet'te The Last of Us çok oyunculu modu hakkında bir sızıntı paylaştı. Paylaşılan tweet'te, "Battle Royale olarak planlandı ancak tamamen yeniden başlatıldı. Orijinal Factions MP'den ilham alan ek modlarla Tarkov ve Division'ın bir karışımı olarak tanımlandı." sözlerine verdi.

PLAYSTATION 5 VE PC'YE ÇIKIŞ YAPACAK

Tweet'in devamında ise yeni oyunun oynaması ücretsiz olacağı duyurulurken ilk başta PlayStation 5 için daha sonralarında ise PC için piyasaya sürüleceği sızdırıldı.