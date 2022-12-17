Horizon Chase Turbo sistem gereksinimleri neler? Horizon Chase Turbo kaç GB?

AQUIRIS'in geliştirip yayıncılığını yaptığı arcade yarış oyunu Horizon Chase Turbo'nun sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Epic Games'te ücretsiz olarak verilen Horizon Chase Turbo'nun sistem gereksinimleri neler? Horizon Chase Turbo kaç GB? Detayları haberimizde…