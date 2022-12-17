Horizon Chase Turbo sistem gereksinimleri neler? Horizon Chase Turbo kaç GB?
Gamegar Haberleri
AQUIRIS'in geliştirip yayıncılığını yaptığı arcade yarış oyunu Horizon Chase Turbo'nun sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Epic Games'te ücretsiz olarak verilen Horizon Chase Turbo'nun sistem gereksinimleri neler? Horizon Chase Turbo kaç GB? Detayları haberimizde…
90'lı yıllardan kalma net klasik yarış oyunlarından ilham alan heyecanlı atari yarış oyunu Horizon Chase Turbo'nun sistem gereksinimleri neler? Horizon Chase Turbo kaç GB? İşte detaylar…
Düşük sistemli PC dostu Horizon Chase Turbo'yu en düşük ayalarda oynayabilmek için Intel Core 2 Duo işlemci, 2 GB RAM ve Intel HD Graphics 4000 ekran kartı gerekmektedir.
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.0 GHz
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000
- Depolama: 800 MB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i5
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8000 Serisi
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Horizon Chase Turbo'yu oynayabilmek için en temel kurulum dahil 1 GB boş depolam alanı gerkemektedir.