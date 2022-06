God of War Ragnarök'ten yeni bir gelişme! Bir adım daha tamamlandı - Haberler

Santa Monica Studios'un geliştiriciliğini yaptığı popüler serinin devamı God of War Ragnarök'ün bu yıl içerisinde çıkması planlanırken, bir ilerleme daha kaydedildiği açıklandı. İskandinav tanrılarından Thor'un seslendirmesinin bittiği bildirildi.

THOR'UN SESLENDİRMESİ TAMAMLANDI

Comic Con Revolution 2022'deki bir röportajda Ryan Hurst'e son aylarda üstlendiği projeler soruldu. The Sons of Anarchy'nin yıldızı, God of War Ragnarök'te Thor olarak yaptığı için son küçük parçasını bitirdiğini söylemeden önce ilk olarak The Mysterious Benedict Society'nin ikinci sezonundan bahsetti. Daha sonra God of War'da Thor rolünde oynadığını bildiren Hurst, 2.13 metre uzunluğunda olan Thor'u canlandırdığını ve seslendirmesinin bittiğini açıkladı.

RYAN HURST ROL ALIYOR

Ryan Hurst'ün God of War Ragnarök'te Thor'u seslendirdiğini öğrenen hayranları ise oyun içerisinde Thor'u bir an önce görmek istediklerini dile getirdiler. Sony'nin henüz resmi bir açıklama yapmamasının ardından ise birçok God of War hayranı Sony'den gayri resmi açıklamalar yapılsa da oyunun bu sene değil önümüzdeki sene çıkacağını düşünüyor.