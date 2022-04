GeForce Now Perşembe oyunları açıklandı! God of War ve 8 adet yeni oyun ekleniyor

2018 yılında piyasaya sürülen başarılı oyun God of War, bir yeni platforma daha ekleniyor. GeForce Now, düşük sistemli bilgisayarların veya en yüksek kalitede oyunları açamayan bilgisayarlarda RTX ekran kartıyla yüksek kalite sunan bir bulut yayın hizmetidir.

GEFORCE NOW'A GOD OF WAR EKLENDİ

God of War'un yeni oyunu Ragnarok'un bu sene konsollara çıkacağının duyurulmasıyla beraber bir 2018'de çıkan oyunu God of War, PC kullanıcılarına çıkış yaptı. Steam ve Epic Games Store'a eklenen God of War, şimdi de GeForce Now hizmetine katıldı.

GEFORCE NOW KÜTÜPHANESİNE EKLENEN OYUNLAR

God of War (Steam ve Epic Games Store)

Twin Mirror (Steam ve Epic Games Store)

Lila's Sky Ark (Steam)

Lumote: The Mastermote Chronicles (Steam)

MotoGP22 (Steam)

Space Punks (Epic Games Store)

Terraformers (Steam)

Warstride Challenges (Steam)

EQI (Steam)

GEFORCE NOW FİYATLARI

Basic – Ücretsiz 30 dakika

Premium – 110 TL/Ay

3 Aylık Premium – 240 TL/3 Ay

6 Aylık Premium – 375 TL/6 Ay

GEFORCE NOW AYLIK NE KADAR?

Aylık 110 TL vererek RTX ekran kartı, öncelikli erişim ve sınırsız oyun hakkı sunulan (6 saatte bir oturum yenilenir) Nvidia GeForce Now hizmeti, düşük sistemli PC oyuncularının dostudur. Yalnızca PC'lerde değil, akıllı telefon, akıllı televizyon, tablet gibi birçok cihazda da oturum açıp kendi kütüphanenize bulunan oyunları dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz.