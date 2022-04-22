GeForce Now Perşembe oyunları açıklandı! God of War ve 8 adet yeni oyun ekleniyor
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Düşük sistemli bilgisayarların dostu GeForce Now'a bu hafta God of War (2018) da dahil olmak üzere 9 adet oyun GeForce Now kütüphanesine ekleniyor.
2018 yılında piyasaya sürülen başarılı oyun God of War, bir yeni platforma daha ekleniyor. GeForce Now, düşük sistemli bilgisayarların veya en yüksek kalitede oyunları açamayan bilgisayarlarda RTX ekran kartıyla yüksek kalite sunan bir bulut yayın hizmetidir.
God of War'un yeni oyunu Ragnarok'un bu sene konsollara çıkacağının duyurulmasıyla beraber bir 2018'de çıkan oyunu God of War, PC kullanıcılarına çıkış yaptı. Steam ve Epic Games Store'a eklenen God of War, şimdi de GeForce Now hizmetine katıldı.
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- God of War (Steam ve Epic Games Store)
- Twin Mirror (Steam ve Epic Games Store)
- Lila's Sky Ark (Steam)
- Lumote: The Mastermote Chronicles (Steam)
- MotoGP22 (Steam)
- Space Punks (Epic Games Store)
- Terraformers (Steam)
- Warstride Challenges (Steam)
- EQI (Steam)
- Basic – Ücretsiz 30 dakika
- Premium – 110 TL/Ay
- 3 Aylık Premium – 240 TL/3 Ay
- 6 Aylık Premium – 375 TL/6 Ay
Aylık 110 TL vererek RTX ekran kartı, öncelikli erişim ve sınırsız oyun hakkı sunulan (6 saatte bir oturum yenilenir) Nvidia GeForce Now hizmeti, düşük sistemli PC oyuncularının dostudur. Yalnızca PC'lerde değil, akıllı telefon, akıllı televizyon, tablet gibi birçok cihazda da oturum açıp kendi kütüphanenize bulunan oyunları dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz.