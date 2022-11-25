Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray Esports – Giants maçı ne zaman? Galatasaray Esports maçı ne zaman?

Gamegar Haberleri

Galatasaray Esports – Giants maçı ne zaman? Galatasaray Esports maçı ne zaman?

G-Loot VALORANT Clash – Grand Finals'ta mücadele eden Galatasaray Esports, 50 bin dolarlık büyük ödül için ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Çeyrek finale yükselmek için Giants ile karşılaşacak Galatasaray Esports maçı ne zaman? Galatasaray Esports – Divinitiy maçı en zaman, saat kaçta? Detayları haberimizde…

G-Loot VALORANT Clash – Grand Finals turnuvasında ilk maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray Esports'un maçı ne zaman? Galatasaray Esports – Giants maçı en zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

G-Loot VALORANT Clash turnuvasının ilk roundında Giant sile mücadele edecek Galatasaray Esports'un maçı 25 Ekim Cuma günü 20.00'de oynanacak. Galatasaray Esports Valorant maçını Twitch.tv/Glootvalorant kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Galatasaray Esports – Giants maçı ne zaman? Galatasaray Esports maçı ne zaman?

  • Touven
  • Docent
  • CombatRy
  • DeadInk
  • MerSa
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

  • Fit1nho
  • Hoody
  • Nukkye
  • Rhyme
  • Cloud
  • pipsoN

  1. Türkiye – 28 / 81
  2. Rusya – 11 / 81
  3. Litvanya – 8 / 81
  4. Polonya – 7 / 81
  5. Birleşik Krallık – 4 / 81
  6. Finlandiya – 3 / 81
  7. İspanya – 3 / 81
  8. İsveç – 3 / 81
  9. Estonya – 2 / 81
  10. Temsil Edilmeyen – 2 / 81
  11. Belarus – 1 / 81
  12. Hırvatistan - 1/ 81
  13. Çek Cumhuriyeti – 1 / 81
  14. Almanya – 1 / 81
  15. İrlanda – 1 / 81
  16. İsrail – 1 / 81
  17. Norveç – 1 / 81
  18. Romanya – 1 / 81
  19. Slovakya – 1 / 81
  20. Ukrayna 1 - / 81
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Valorant Gamegar Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title