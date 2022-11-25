Galatasaray Esports – Giants maçı ne zaman? Galatasaray Esports maçı ne zaman?
Gamegar Haberleri
G-Loot VALORANT Clash – Grand Finals'ta mücadele eden Galatasaray Esports, 50 bin dolarlık büyük ödül için ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Çeyrek finale yükselmek için Giants ile karşılaşacak Galatasaray Esports maçı ne zaman? Galatasaray Esports – Divinitiy maçı en zaman, saat kaçta? Detayları haberimizde…
G-Loot VALORANT Clash – Grand Finals turnuvasında ilk maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray Esports'un maçı ne zaman? Galatasaray Esports – Giants maçı en zaman, saat kaçta? İşte detaylar…
G-Loot VALORANT Clash turnuvasının ilk roundında Giant sile mücadele edecek Galatasaray Esports'un maçı 25 Ekim Cuma günü 20.00'de oynanacak. Galatasaray Esports Valorant maçını Twitch.tv/Glootvalorant kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
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