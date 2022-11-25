Galatasaray Esports – Giants maçı ne zaman? Galatasaray Esports maçı ne zaman?

G-Loot VALORANT Clash – Grand Finals'ta mücadele eden Galatasaray Esports, 50 bin dolarlık büyük ödül için ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Çeyrek finale yükselmek için Giants ile karşılaşacak Galatasaray Esports maçı ne zaman? Galatasaray Esports – Divinitiy maçı en zaman, saat kaçta? Detayları haberimizde…