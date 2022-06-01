Galatasaray yeni transferini duyurdu - Haberler

TCL 2022 Summer'da mücadele edecek Galatasaray Espor'un League of Legends kadrosuna bir yeni isim daha katıldı. Galatasaray, SuperMassive Blaze'den 22 Nisan'da ayrılan orta koridor oyuncusunu kendi kadrosuna kattı.

GALATASARAY ESPOR YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU

Galatasaray Espor'un sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda League of Legends'ta orta koridorda mücadele edecek yeni transferi Yunus Emre "Ksaez" Şahin'i duyurdu.

"ŞİMDİ KSAEZ ZAMANI"

Galatasaray Espor'un Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şimdi Ksaez zamanı. League of Legends takımımızın orta koridoru Yunus Emre "Ksaez" Şahin'e hoş geldin diyoruz!" sözlerine yer verdi.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Transferin duyurulmasının ardından Twitter hesabından Galatasaray ailesine katıldığım için çok mutluyum diyen Yunus Emre Şahin, "Bu split elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

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