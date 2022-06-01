Galatasaray yeni transferini duyurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray yeni transferini duyurdu

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:

Galatasaray'ın elektronik spor takımı Galatasaray Espor, League of Legends turnuvasında mücadele edecek yeni transferini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

TCL 2022 Summer'da mücadele edecek Galatasaray Espor'un League of Legends kadrosuna bir yeni isim daha katıldı. Galatasaray, SuperMassive Blaze'den 22 Nisan'da ayrılan orta koridor oyuncusunu kendi kadrosuna kattı.

Galatasaray Espor'un sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda League of Legends'ta orta koridorda mücadele edecek yeni transferi Yunus Emre "Ksaez" Şahin'i duyurdu.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Galatasaray Espor'un Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şimdi Ksaez zamanı. League of Legends takımımızın orta koridoru Yunus Emre "Ksaez" Şahin'e hoş geldin diyoruz!" sözlerine yer verdi.

Galatasaray Espor yeni transferini duyurdu

Transferin duyurulmasının ardından Twitter hesabından Galatasaray ailesine katıldığım için çok mutluyum diyen Yunus Emre Şahin, "Bu split elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Galatasaray Espor yeni transferini duyurdu

İlgili Haberler
Nefes kesen derbide kazanan çıkmadı! Birer puana razı oldularNefes kesen derbide kazanan çıkmadı! Birer puana razı oldular
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

League Of Legends Galatasaray Espor Galatasaray Espor Gamegar Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title