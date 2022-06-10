Galatasaray'dan bir yeni transfer daha! Eski şampiyon takıma geri dönüyor - Haberler

Galatasaray'dan bir yeni transfer daha! Eski şampiyon takıma geri dönüyor
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Galatasaray'ın elektronik spor takımı Galatasaray Espor ile 2019 yılında şampiyonluk yaşayıp takımdan ayrılan Cenk Erşahin, Regnum Carya Esports ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a geri döndüğünü duyurdu.
Regional League Türkiye: Birlik Ligi'nde 3 puan ile sonuncu sırada yer alan Galatasaray Espor, ligin beşinci haftasında bir kez galibiyet alabildi. Durumu tersine çevirmek için yeni transfer arayışına giren sarı kırmızılı ekip, yeni oyuncusunu duyurdu.
Galatasaray Espor'un sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Coca-Cola: Birlik Ligi'nin kalan maçlarında forma giymek üzere Cenk "CombatRy" Erşahin VALORANT takımımızda mücadele edecek." sözlerine yer vererek yeni transferini taraftarlarla paylaştı.
Transferin duyurulmasıyla ardından Galatasaray'a geri döndüğü için heyecanlı olduğunu bildiren Cenk Erşahin, "Lig sonuna kadar da olsa tekrardan armayı temsil etmek ve en önemlisi yıllar sonra yuvaya geri dönebilmek aşırı heyecan verici" sözlerine yer verdi.
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2019 yılında Wolfteam Türkiye Kupası'nda Galatasaray Espor ile üst üste ikinci kez finale yükselen Cenk Erşahin, 1907 Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu. Üç yıl aradan sonra tekrardan Galatasaray'a dönen Erşahin, yuvaya geri döndüğü için heyecanlı olduğunu bildirdi.