Galatasaray bir oyuncusuna daha veda etti! Ayrılık sonrası takım arayışlarına başladı - Haberler

Valorant'ınRegional League TR: Birlik Ligi'ndeki son haftalarda aldığı mağlubiyetler sonrası kadroda değişikliğe gitmeye karar veren Galatasaray Espor, Valorant kadrosundan bir oyuncuya daha veda ettiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

GALATASARAY'DA BİR AYRILIK DAHA

Galatasaray Espor'un sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda Valorant oyuncusu Froz kullanıcı adlı Mert Çolak ile yollarını karşılıklı olarak ayırdığını açıkladı. Yapılan son dakika açıklamasında, "VALORANT takımımız oyuncusu Mert "froz" Çolak ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunuyoruz." sözlerine yer verdi.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Galatasaray Espor, bir Valorant oyuncusuna daha veda etmesinin ardından Mert Çolak'a takıma katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu ve kariyerinde başarılar dilediğini bildirdi.

YENİ TEKLİFLERE AÇIK OLDUĞUNU BİLDİRDİ

Galatasray Espor ile sözleşmesinin feshedildiğini duyuran Mert Çolak, takım arkadaşlarına ve menajerine kariyerinde başarılar dilerken kendisini destekleyen taraftarlara da teşekkürlerini sunduğunu bildirdi. Yeni tekliflere açık olduğunu bildiren Çolak, bonservisinin bulunmadığını da bildirdi.