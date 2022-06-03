Galatasaray bir oyuncusuna daha veda etti! Ayrılık sonrası takım arayışlarına başladı - Haberler

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Galatasaray bir oyuncusuna daha veda etti! Ayrılık sonrası takım arayışlarına başladı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Galatasaray'ın elektronik spor takımı Galatasaray Espor, Valorant alanında mücadele eden oyuncusu Mert Çolak ile yollarını karşılıklı olarak ayırdığını duyurdu. Çolak, ayrılık sonrası bonservisinin bulunmadığını bildirerek yeni takım arayışlarına başladı.

Valorant'ınRegional League TR: Birlik Ligi'ndeki son haftalarda aldığı mağlubiyetler sonrası kadroda değişikliğe gitmeye karar veren Galatasaray Espor, Valorant kadrosundan bir oyuncuya daha veda ettiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Galatasaray Espor'un sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda Valorant oyuncusu Froz kullanıcı adlı Mert Çolak ile yollarını karşılıklı olarak ayırdığını açıkladı. Yapılan son dakika açıklamasında, "VALORANT takımımız oyuncusu Mert "froz" Çolak ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunuyoruz." sözlerine yer verdi.

Galatasaray Espor bir oyuncusuna daha veda etti! Ayrılık sonrası takım arayışlarına başladı

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Galatasaray Espor, bir Valorant oyuncusuna daha veda etmesinin ardından Mert Çolak'a takıma katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu ve kariyerinde başarılar dilediğini bildirdi.

Galatasaray Espor bir oyuncusuna daha veda etti! Ayrılık sonrası takım arayışlarına başladı

Galatasray Espor ile sözleşmesinin feshedildiğini duyuran Mert Çolak, takım arkadaşlarına ve menajerine kariyerinde başarılar dilerken kendisini destekleyen taraftarlara da teşekkürlerini sunduğunu bildirdi. Yeni tekliflere açık olduğunu bildiren Çolak, bonservisinin bulunmadığını da bildirdi.

Galatasaray Espor bir oyuncusuna daha veda etti! Ayrılık sonrası takım arayışlarına başladı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Galatasaray Valorant Gamegar Spor Haberler

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Yorumlar (1)

sadece kadir:

ÖMER BAYRAM, İSMAİL ÇİPE VEYA TAYLANDAN BİRİ SANDIM BİR ANDA.. HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM RESMEN.

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