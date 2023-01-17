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Galakticos, Valorant Challengers TR: Birlik Ligi'nde Thunderbolts Gaming'i mağlup etti

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Galakticos, Valorant Challengers TR: Birlik Ligi'nde Thunderbolts Gaming'i mağlup etti

Valorant Challengers Türkiye Birlik Ligi'nin 1. Hafta 3. Gün maçlarında karşı karşıya gelen Galakticos ve Thunderbols Gaming, ligin ilk hafta maçlarına çıktılar. Galakticos, Thunderbolts Gaming'i 2-1 mağlup etti.

Galakticos, Thunderbolts Gaming'i Valorant Challengers Türkiye Birlik Ligi'nde üç serilik maçta aldığı iki galibiyet ile ligde üçüncü sıraya yerleşti.

GALAKTICOS, VALORANT CHALLENGERS LİGİNE GALİBİYET İLE BAŞLADI

Galakticos, Valorant Challengers Türkiye Birlik Ligi'nde Thunderbolts Gaming'i 2-1 mağlup etti. Serinin ilk maçını kazanan Galakticos ekibi, ikinci maçı kaybederek serinin kaderini son maça taşıdı. Serideki 1-1 eşitliği bozan Galakticos, lige galibiyet ile başladı.

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GALAKTICOS 2 – 1 THUNDERBOLTS GAMING

Serinin ilk maçını Pearl haritasında 13 – 8 kazanan Galakticos ekibi, çıktığı ikinci maçta Haven haritasında 10 – 13 kaybetti. Serideki 1-1 eşitliğin ardından Ascent haritasında 13 – 10 kazanarak Galakticos ekibi karşılaşmanın kazananı oldu.

Galakticos, Valorant Challengers TR: Birlik Ligi'nde Thunderbolts Gaming'i mağlup etti

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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