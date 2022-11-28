G-Loot VALORANT Clash turnuvasının şampiyonu cNed'li NAVI oldu

Toplam 50 bin dolar havuz ödüllü G-Loot VALORANT Clash turnuvasının Büyük Final karşılaşmasında Natus Vincere ve Parla Esports karşı karşıya geldi. cNed'in devleştiği maçta NAVI, Parla Esports'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

G-Loot VALORANT Clash turnuvasında Türk ekibi Parla Esports ile Ukrayna ekibi Natus Vincere karşı karşıya geldi. 50 bin dolar havuz ödüllü turnuvanın şampiyonu Mehmet Yağız "cNed" İpek'li Natus Vincere oldu.

G-LOOT VALORANT CLASH ŞAMPİYONU NAVI

27 Kasım Pazar günü oynanan G-Loot VALORANT Clash turnuvasının Büyük Final karşılaşmasında Natus Vincere, Parla Esports'u 3-2 mağlup ederek 18 bin dolarlık birincilik ödülünü alırken kupanın da sahibi oldu.

CNED FİNALDE DEVLEŞTİ

Çekişmeli geçen Büyük Final'de cNed, toplamda 107 öldürme, 74 ölüm ve 12 asist ile maça damga vurmayı başardı. Mehmet Yağız "cNed" İpek'in 5 haritadaki ortalama çatışma skoru ise 288 oldu.

PARLA ESPORTS - NATUS VINCERE ÖZETİ

Büyük Final karşılaşmasında ilk harita Haven seçilirken Parla Esports 13-6 skor ile 1-0 öne geçti. İkinci harita Pearl'de skoru eşitleyen NAVI, 13-7 kazandı ve durum 1-1 oldu. Finalin üçünü karşılaşmasında Parla Esports'u 13-2'lik skor ile ezen NAVI, durumu 2-1'e getirdi. Icebox'ta oynanan dördüncü maçı ise bırakmayan Parla Esports, 13-11 skor ile eşitliği getirdi. Karşılaşmanın son maçı Breeze haritasında oynanırken NAVI, 13-7'lik skor ile kazandı ve G-Loot VALORANT Clash turnuvasının şampiyonu oldu.