FIFA 23 TOTY ne zaman? İşte FIFA 23 TOTY kadrosu

FIFA oyuncuları tarafından merakla beklenen Yılın Takımı nihayet açıklandı. FIFA oyuncuların oylarıyla seçilen FIFA 23 TOTY, Final XI serisi tarihindeki en büyük topluluk oylaması sona erdi. Peki, FIFA 23 TOTY ne zaman? Detayları haberimizde…

EA duyuruda, "Bir kez daha milyonlarca taraftar TOTY XI'lerine oy verdi ve bu oylardan Kylian Mbappé'nin yüzde 23 ile forvetler için en yüksek oy oranına sahip olduğunu gördük." sözlerine yer verdi. Peki, FIFA 23 TOTY ne zaman? İşte detaylar…

FIFA 23 TOTY NE ZAMAN?

EA, FIFA 23 TOTY çıkış tarihinin birkaç tarihe yayacağını ve 20 Ocak Cuma günü başlayacağını bildirdi.

20 Ocak Cuma – 21 Ocak Cumartesi: Forvet oyuncuları

22 Ocak Pazar – 23 Ocak Pazartesi : Orta saha oyuncuları

24 Ocak Salı – 25 Ocak Çarşamba: Defans oyuncuları ve kaleciler

26 Ocak Perşembe: Tüm takım mevcut

Bu kartların her gün saat 18.00'de Ultimate Team'de olması bekleniyor.

FIFA 23 TOTY KADROSU

FORVET

Karim Benzema (Fransa) - Real Madrid

(Fransa) - Real Madrid Kylian Mbappé (Fransa) - Paris Saint-Germain

(Fransa) - Paris Saint-Germain Lionel Messi (Arjantina) - Paris Saint-Germain

ORTA SAHA

Jude Bellingham (İngiltere) - Borussia Dortmund

(İngiltere) - Borussia Dortmund Kevin De Bruyne (Belçika) - Manchester City

(Belçika) - Manchester City Luka Modric (Hırvatistan) - Real Madrid

DEFANS

Achraf Hakimi (Fas) - Paris Saint-Germain

(Fas) - Paris Saint-Germain Éder Militão (Brezilya) - Real Madrid

(Brezilya) - Real Madrid Theo Hernández (Fransa) - AC Milan

(Fransa) - AC Milan Virgil van Dijk (Hollanda) – Liverpool

KALECİ