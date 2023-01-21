FIFA 23 TOTY ne zaman? İşte FIFA 23 TOTY kadrosu
Gamegar Haberleri
FIFA oyuncuları tarafından merakla beklenen Yılın Takımı nihayet açıklandı. FIFA oyuncuların oylarıyla seçilen FIFA 23 TOTY, Final XI serisi tarihindeki en büyük topluluk oylaması sona erdi. Peki, FIFA 23 TOTY ne zaman? Detayları haberimizde…
EA duyuruda, "Bir kez daha milyonlarca taraftar TOTY XI'lerine oy verdi ve bu oylardan Kylian Mbappé'nin yüzde 23 ile forvetler için en yüksek oy oranına sahip olduğunu gördük." sözlerine yer verdi. Peki, FIFA 23 TOTY ne zaman? İşte detaylar…
FIFA 23 TOTY NE ZAMAN?
EA, FIFA 23 TOTY çıkış tarihinin birkaç tarihe yayacağını ve 20 Ocak Cuma günü başlayacağını bildirdi.
- 20 Ocak Cuma – 21 Ocak Cumartesi: Forvet oyuncuları
- 22 Ocak Pazar – 23 Ocak Pazartesi: Orta saha oyuncuları
- 24 Ocak Salı – 25 Ocak Çarşamba:Defans oyuncuları ve kaleciler
- 26 Ocak Perşembe: Tüm takım mevcut
Bu kartların her gün saat 18.00'de Ultimate Team'de olması bekleniyor.
FIFA 23 TOTY KADROSU
FORVET
- Karim Benzema (Fransa) - Real Madrid
- Kylian Mbappé (Fransa) - Paris Saint-Germain
- Lionel Messi (Arjantina) - Paris Saint-Germain
ORTA SAHA
- Jude Bellingham (İngiltere) - Borussia Dortmund
- Kevin De Bruyne (Belçika) - Manchester City
- Luka Modric (Hırvatistan) - Real Madrid
DEFANS
- Achraf Hakimi (Fas) - Paris Saint-Germain
- Éder Militão (Brezilya) - Real Madrid
- Theo Hernández (Fransa) - AC Milan
- Virgil van Dijk (Hollanda) – Liverpool
KALECİ
- Thibaut Courtois (Belçika) - Real Madrid