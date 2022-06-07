Fenerbahçe yeni teknik kadrosunu duyurdu - Haberler

League of Legends'ın önümüzdeki günlerde başlaması beklenen Şampiyonluk Ligi 2022 Yaz Mevsimi'nde takımı çalıştıracak yeni teknik ekip kadrosu açıklandı. Fenerbahçe Espor, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile 2022 Yaz Mevsimi koç ekibini tanıttı.

FENERBAHÇE ESPOR YENİ KOÇ EKİBİNİ DUYURDU

Bu hafta sonu başlaması planlanan Şampiyonluk Ligi 2022 Yaz Mevsimi'nde mücadele edecek Fenerbahçe Espor, geçtiğimiz günlerde yeni oyuncu kadrosunu duyurmuştu. Dün akşam yapılan açıklamayla ise takımı yönetecek koç ekibi duyuruldu.

"TAKIM ONLARA EMANET"

Fenerbahçe Espor'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taktikler, stratejiler ve takım onlara emanet. Karşınızda 2022 Yaz Mevsimi koç ekibimiz!" sözlerine yer verdi. Fenerbahçe Espor'un yeni League of Legends koç ekibi kadrosunda ise Arda Başaran, Erdinç Mutlu ve Vsevolod Tikhomirov yer alıyor.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Ayrıca Fenerbahçe Espor'un akademi takımını geçtiğimiz sezon şampiyonluğa taşıyan Arda "Invokid" Başaran'ı 2022 Yaz Mevsimi kadrosunda Head Coach olarak yer alacağı duyuruldu. Kendisine bu şansı verdikleri için Kulüp yöneticilerine teşekkür eden Arda Başaran, "Ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

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