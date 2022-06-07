Fenerbahçe yeni teknik kadrosunu duyurdu - Haberler

Fenerbahçe yeni teknik kadrosunu duyurdu
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Fenerbahçe'nin elektronik spor kulübü Fenerbahçe Espor, League of Legends alanında mücadele edecek yeni teknik kadrosunu duyurdu. Geçen sezon Akademi takımını şampiyonluğa taşıyan koç Arda Başaran, 2022 Yaz Mevsimi kadrosuna terfi edildi.
League of Legends'ın önümüzdeki günlerde başlaması beklenen Şampiyonluk Ligi 2022 Yaz Mevsimi'nde takımı çalıştıracak yeni teknik ekip kadrosu açıklandı. Fenerbahçe Espor, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile 2022 Yaz Mevsimi koç ekibini tanıttı.
Bu hafta sonu başlaması planlanan Şampiyonluk Ligi 2022 Yaz Mevsimi'nde mücadele edecek Fenerbahçe Espor, geçtiğimiz günlerde yeni oyuncu kadrosunu duyurmuştu. Dün akşam yapılan açıklamayla ise takımı yönetecek koç ekibi duyuruldu.
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Fenerbahçe Espor'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taktikler, stratejiler ve takım onlara emanet. Karşınızda 2022 Yaz Mevsimi koç ekibimiz!" sözlerine yer verdi. Fenerbahçe Espor'un yeni League of Legends koç ekibi kadrosunda ise Arda Başaran, Erdinç Mutlu ve Vsevolod Tikhomirov yer alıyor.
Ayrıca Fenerbahçe Espor'un akademi takımını geçtiğimiz sezon şampiyonluğa taşıyan Arda "Invokid" Başaran'ı 2022 Yaz Mevsimi kadrosunda Head Coach olarak yer alacağı duyuruldu. Kendisine bu şansı verdikleri için Kulüp yöneticilerine teşekkür eden Arda Başaran, "Ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.