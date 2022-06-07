Fenerbahçe yeni teknik kadrosunu duyurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe yeni teknik kadrosunu duyurdu

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Fenerbahçe yeni teknik kadrosunu duyurdu

Fenerbahçe'nin elektronik spor kulübü Fenerbahçe Espor, League of Legends alanında mücadele edecek yeni teknik kadrosunu duyurdu. Geçen sezon Akademi takımını şampiyonluğa taşıyan koç Arda Başaran, 2022 Yaz Mevsimi kadrosuna terfi edildi.

League of Legends'ın önümüzdeki günlerde başlaması beklenen Şampiyonluk Ligi 2022 Yaz Mevsimi'nde takımı çalıştıracak yeni teknik ekip kadrosu açıklandı. Fenerbahçe Espor, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile 2022 Yaz Mevsimi koç ekibini tanıttı.

Bu hafta sonu başlaması planlanan Şampiyonluk Ligi 2022 Yaz Mevsimi'nde mücadele edecek Fenerbahçe Espor, geçtiğimiz günlerde yeni oyuncu kadrosunu duyurmuştu. Dün akşam yapılan açıklamayla ise takımı yönetecek koç ekibi duyuruldu.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Fenerbahçe Espor'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taktikler, stratejiler ve takım onlara emanet. Karşınızda 2022 Yaz Mevsimi koç ekibimiz!" sözlerine yer verdi. Fenerbahçe Espor'un yeni League of Legends koç ekibi kadrosunda ise Arda Başaran, Erdinç Mutlu ve Vsevolod Tikhomirov yer alıyor.

Fenerbahçe Espor yeni teknik kadrosunu duyurdu

Ayrıca Fenerbahçe Espor'un akademi takımını geçtiğimiz sezon şampiyonluğa taşıyan Arda "Invokid" Başaran'ı 2022 Yaz Mevsimi kadrosunda Head Coach olarak yer alacağı duyuruldu. Kendisine bu şansı verdikleri için Kulüp yöneticilerine teşekkür eden Arda Başaran, "Ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Fenerbahçe Espor yeni teknik kadrosunu duyurdu

İlgili Haberler
Fenerbahçe Şampiyonluk Ligi kadrosunu açıkladıFenerbahçe Şampiyonluk Ligi kadrosunu açıkladı
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

League Of Legends Fenerbahçe Espor Fenerbahçe Gamegar Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title