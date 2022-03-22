Fenerbahçe finale çıktı! Kupa artık çok yakın

Fenerbahçe'nin espor kulübü Fenerbahçe Espor, Akademi Ligi'nde yarı final mücadelesinde Dark Passage ile karşılaştı. Fenerbahçe Espor ile dört kez karşı karşıya gelen Dark Passage, 3-1'lik skor ile yarı finalde elenirken finale adını yazdıran takım Fenerbahçe Espor oldu.

FENERBAHÇE AKADEMİ KADROSU FİNALE YÜKSELDİ

Akademi Ligi Yarı Finali'nde Dark Passage ile karşılaşan Sarı-Lacivertli takım Fenerbahçe Espor'un akademi kadrosu, Dark Passage'ı 3-1 skor ile mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.

FENERBAHÇE 3-1'LİK SKOR İLE ADINI FİNALE YAZDIRDI

Karşılaşmanın ilk maçını Fenerbahçe Espor alırken, Dark Passage bir sonraki maçta durumu eşitlemeyi başardı. Ancak, Fenerbahçe Espor, son iki maçı da kazanarak Akademi Ligi Finali'ne adını yazdırmayı başardı.

"FENERBAHÇE AKADEMİ FİNALDE"

Fenerbahçe Espor'un resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akademi Ligi Yarı Finali'nde Dark Passage'ı 3-1'lik skorla mağlup ederek finale yükseliyoruz. Oyuncularımızı ve koç ekibimizi tebrik ederiz." dedi. Ardından ise "Fenerbahçe Akademi FİNALDE!" tweeti ile oyuncularını tebrik etti.