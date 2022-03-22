Fenerbahçe finale çıktı! Kupa artık çok yakın
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Fenerbahçe'nin Elektronik spor takımı Fenerbahçe Espor, League of Legends'ta Akademi Ligi'nde yarı finalinde Dark Passage ile karşılaştı. Yarı finalde Dark Passage'ı eleyen Fenerbahçe Espor Akademi kadrosu, finale yükseldi.
Fenerbahçe'nin espor kulübü Fenerbahçe Espor, Akademi Ligi'nde yarı final mücadelesinde Dark Passage ile karşılaştı. Fenerbahçe Espor ile dört kez karşı karşıya gelen Dark Passage, 3-1'lik skor ile yarı finalde elenirken finale adını yazdıran takım Fenerbahçe Espor oldu.
Akademi Ligi Yarı Finali'nde Dark Passage ile karşılaşan Sarı-Lacivertli takım Fenerbahçe Espor'un akademi kadrosu, Dark Passage'ı 3-1 skor ile mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.
Karşılaşmanın ilk maçını Fenerbahçe Espor alırken, Dark Passage bir sonraki maçta durumu eşitlemeyi başardı. Ancak, Fenerbahçe Espor, son iki maçı da kazanarak Akademi Ligi Finali'ne adını yazdırmayı başardı.
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Fenerbahçe Espor'un resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akademi Ligi Yarı Finali'nde Dark Passage'ı 3-1'lik skorla mağlup ederek finale yükseliyoruz. Oyuncularımızı ve koç ekibimizi tebrik ederiz." dedi. Ardından ise "Fenerbahçe Akademi FİNALDE!" tweeti ile oyuncularını tebrik etti.