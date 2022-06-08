Epic Games CEO'su Fortnite Token'ın hakkında açıklama yaptı - Haberler

Twitter'da Fortnite Token adıyla çıkan kripto para hakkında, "Fortnite adını ve resimlerini, alakasız bir ürünü pazarlamak için izinsiz kullanamazsınız." diyen Epic Games'in CEO'su Tim Sweeney, Fortnite Token'ın bir dolandırıcı olduğunu söylemesinin ardından, sahte kripto para ortadan kaldırıldı.

SAHTE KRİPTO PARA ORTADAN KALDIRILDI

Epic Games'in CEO'su Tim Sweeney, Twitter'da Fortnite Token adı altında satış yapılan bir kripto para hakkında, "Ticari markalar ve telif hakları bu şekilde çalışmaz. Fortnite adını ve resimlerini, alakasız bir ürünü pazarlamak için izinsiz kullanamazsınız." şeklinde cevap vermesinin ardından aldatmaca olan Fortnite Token ortadan kaldırıldı.

Ekim 2021 tarihinde kripto paralar hakkında konuşan CEO Sweeney, Epic'in kripto para birimini kendi oyunlarına dahil etmeyeceğini, ancak "blockchain teknolojisinin kullanan oyunları ile ilgili yasalara uymaları, şartlarını açıklamaları ve uygun bir grup tarafından yaş derecelendirmesi yapılmalı." sözlerine yer verdi.

"FORTNITE'IN KRİPTO PARA BİRİMİ YOK"

Tim Sweeney'in Twitter'dan yaptığı bir diğer açıklamada ise Fortnite kripto para biriminin olmadığını söyleyerek, "Böyle bir şeyi teşvik eden Twitter hesapları bir aldatmacadır. Epic'in avukatları işin içinde. Ayrıca, bu tür şeyleri mümkün kılan kripto para piyasalarına yazıklar olsun." dedi.