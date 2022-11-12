Control 2 resmi olarak duyuruldu

Remedy Entertainment ve 505 Games'in birlikte geliştireceği Control 2 PS5, Xbox Series X/S ve PC için resmi olarak açıklandı.

Control'ün geliştiricisi Remedy Entertainment'tan Mikael Kasurinen, geliştirici firmanın sayfasından yeni projeleri Control 2'yi duyurdu. Oyun hakkında "Şuana kadar çalıştığım en heyecan verici proje" yorumunu ekleyen Kasurinen, "bilinmeyene doğru bir sonraki adım" olarak nitelendirdiği Control 2'nin daha konsept aşamalarında olduğunu ve önünde çok uzun bir yol olduğunu da belirtti.

Control 2 ilk oyunu gibi Remedy Entertainment ve 505 Games'in işbirliğiyle geliştirilecek, ancak Remedy Entertainment oyunun geliştiriciliğini 505 Games ile paylaşıyor olsa da telif hakkını kendisi alacak. 505 Games bir uluslararası video oyun yayıncısı ve Remedy ile birlikte bağlı oldukları Digital Bros Group adı altında ilk oyunlarındaki gibi Control 2'nin geliştiriciliğini beraber üstlenecekleri bir anlaşma imzaladılar.

Oyunun ilk gelişim etabı için biçilmiş fiyat miktarı ise 50 milyon euro değerinde. Telif hakkını Remedy eline almış olsa da oyunun çıkışının ardından yapılan bütün yatırımlar, ödüller ve net kazançlar Remedy ve 505 arasında eşit olarak paylaşılacak. Remedy ile olan işbirliklerini güçlendirdikleri ve toplam 3 milyon kopyadan fazla satmayı başarmış olan Control ile elde ettiğimiz başarıyı ilerletmeye çalışıyor olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen 505 Games CEO'ları Raffi ve Rami Galante, bu ortaklık ve pay bölüşümünden oldukça mutlu gözüküyor.

İlk olarak "Heron" kod adıyla başlayan Control 2 projesinin tahmini çıkış süresi için ise herhangi bir bilgi ya da sızıntı bulunmuyor. PS5, Xbox Series X/S ve PC için çıkış yapacak olan Control 2, Remedy'nin geliştirdiği Northlight oyun motoruyla geliştirilecek.