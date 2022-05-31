Beşiktaş üç yeni transferle akademi kadrosunu duyurdu - Haberler

Akademi Ligi'nde mücadele etmeleri üzere takımlar birer birer League of Legends Akademi takımlarını duyurmaya başladı. Beşiktaş Esports, yaptığı transfer duyuruları ile birlikte yeni Akademi kadrosunu açıkladı.

ÜÇ YENİ TRANSFER YAPILDI

League of Legends'ın 2022 Akademi Ligi Yaz Mevsimi sezonu öncesi siyah beyazlı ekip yeni kadrosunu duyurdu. Kadroda üç yeni değişikliğe giden Beşiktaş Esports, üç yeni transferi ile yeni kadrosunu duyurdu.

"BERABER NİCE BAŞARILARA"

Beşiktaş Esports'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "League of Legends 2022 Akademi Ligi Yaz Mevsimi kadromuz tamamlandı! Aramıza hoş geldiniz, beraber nice başarılara!" sözlerine yer vererek yeni kadrosunu tanıttı.

BEŞİKTAŞ ESPORTS AKADEMİ KADROSU

Beşiktaş Esports'un Akademi Ligi Yaz Mevsimi için açıkladığı yeni kadroda Cengizhan Teker, Alperen Sakallı ve Enes Çelik transferleriyle beraber kadrodaki boşlukları tamamladı.