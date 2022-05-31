Beşiktaş üç yeni transferle akademi kadrosunu duyurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş üç yeni transferle akademi kadrosunu duyurdu

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Beşiktaş üç yeni transferle akademi kadrosunu duyurdu

Beşiktaş'ın elektronik spor takımı Beşiktaş Esports, League of Legends'ın 2022 Akademi Ligi Yaz Mevsimi turnuvasında mücadele edecek üç yeni transferli akademi kadrosunu sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Akademi Ligi'nde mücadele etmeleri üzere takımlar birer birer League of Legends Akademi takımlarını duyurmaya başladı. Beşiktaş Esports, yaptığı transfer duyuruları ile birlikte yeni Akademi kadrosunu açıkladı.

League of Legends'ın 2022 Akademi Ligi Yaz Mevsimi sezonu öncesi siyah beyazlı ekip yeni kadrosunu duyurdu. Kadroda üç yeni değişikliğe giden Beşiktaş Esports, üç yeni transferi ile yeni kadrosunu duyurdu.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Beşiktaş Esports'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "League of Legends 2022 Akademi Ligi Yaz Mevsimi kadromuz tamamlandı! Aramıza hoş geldiniz, beraber nice başarılara!" sözlerine yer vererek yeni kadrosunu tanıttı.

Beşiktaş üç yeni transferle akademi kadrosunu duyurdu

Beşiktaş Esports'un Akademi Ligi Yaz Mevsimi için açıkladığı yeni kadroda Cengizhan Teker, Alperen Sakallı ve Enes Çelik transferleriyle beraber kadrodaki boşlukları tamamladı.

  • Samet ''Bayonetta'' Turak
  • Erdem ''numb'' Turan
  • Cengizhan ''Merciless'' Teker
  • Alperen ''Poguee'' Sakallı
  • Enes ''Secondate'' Çelik

Beşiktaş üç yeni transferle akademi kadrosunu duyurdu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

League Of Legends Beşiktaş Esports Beşiktaş Espor Beşiktaş Espor Gamegar Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title