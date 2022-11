BBL – TENSTAR maçı ne zaman? BBL maçı ne zaman?

G-Loot VALORANT Clash – Grand Finals turnuvasında ilk maçına çıkmaya hazırlanan BBL Esports'un maçı ne zaman? BBL Esports – TENSTAR maçı ne zaman? BBL maçı ne zaman? İşte detaylar…

BBL MAÇI NE ZAMAN?

G-Loot VALORANT Clash turnuvasının ilk roundında TENSTAR ile mücadele edecek BBL Esports'un maçı 25 Ekim Cuma günü 20.00'de oynanacak. BBL Esports Valorant maçını Twitch.tv/Glootvalorant veya Twitch.tv/wtcn kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

BBL ESPORTS KADROSU

AsLanM4shadoW

QutionerX

Turko

Brave

Elite

TENSTAR KADROSU

Stix

Buld

Krytyq

Kacpi

Maniek

BBL ESPORTS KİMİN?

BigBossLayf Esports veya bilinen adı ile BBL Esports, Ferit "wtcN" Karakaya, Kemal Can "Kendine Müzisyen" Parlak, Şükrü "Uthenera" Şentürk ve Okan "oid" İlker Demirel, tarafından Temmuz 2020'de kurulmuş bir Türk elektronik spor kulübüdür. Valorant First Strike Türkiye Büyük Finali'nde rakibi Futbolist'i 3-0 yenerek ilk Valorant First Strike Türkiye Şampiyonu olmuştur. Takım, The Spike'ın oluşturduğu Avrupa'nın en iyi VALORANT takımları listesinde Kasım 2022 itibarıyla 13. sırada yer almaktadır.

G-LOOT VALORANT CLASH HANGİ ÜLKEDEN KAÇ OYUNCU KATILDI