BBL maçı ne zaman? Valorant BBL – GLD maçı ne zaman? - Haberler

VCT 2022: EMEA Challangers 2 – Group Stage'de dördüncü hafta maçlarında Guild Esports ile karşılaşacak BBL maçı ne zaman olduğu BBL taraftarları tarafından merak ediliyor. Peki, BBL maçı ne zaman? Valorant BBL – GLD maçı ne zaman? BBL maçı saat kaçta? BBL maçı nerden izlenir?

BBL – GLD MAÇI NE ZAMAN?

M3 Champions maçı sonrası Grup B'de 5. sıraya gerileyen BBL Esports, skoru eşitlemek için tekrardan sahaya çıkacak. Grup birincisi Guild Esports ile karşılacak BBL Esports, bir sonraki maçı 5 Haziran Pazar günü saat 17.00'de oynayacak. BBL Esports - Guild Esports maçını Twitch ve YouTube üzerinden izleyebilirsiniz.

BBL MAÇ TAKVİMİ

Guild Esports - 05.06.2022

Big - 12.06.2022

BBL ESPORTS KİMİN?

BigBossLayf Esports veya bilinen adı ile BBL Esports, Ferit "wtcN" Karakaya, Kemal Can "Kendine Müzisyen" Parlak, Şükrü "Uthenera" Şentürk ve Okan "oid" İlker Demirel, tarafından Temmuz 2020'de kurulmuş bir Türk elektronik spor kulübüdür. Valorant First Strike Türkiye Büyük Finali'nde rakibi Futbolist'i 3-0 yenerek ilk Valorant First Strike Türkiye Şampiyonu olmuştur. Takım, The Spike'ın oluşturduğu Avrupa'nın en iyi VALORANT takımları listesinde 28 Mart 2022 itibarıyla 12. sırada yer almaktadır.