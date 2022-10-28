BBL Esports, Berke Kantürk'ü tekrardan kadrosuna dahil etti

Profesyonel koçluk kariyerine Eylül 2021'de BBL Esports ile başlayan Berke "Vlad" Kantürk, Mayıs 2022'de BBL ekibinden ayrılarak Giants kadrosuna Strateji Koçu olarak katılmıştı. Vlad, kısa bir sürenin ardından tekrardan BBL Esports'un koç ekibine dahil oldu.

Bbl Esports ile bu yılın başında VCT 2022 Turkey Stage 1 Challengers – Closed Qualifier 2'de birincilik yaşayan koç Berke Kantürk, birkaç ay sonra BBL Queens ekibini çalıştırmaya başladı. BBL Queens ile istediği başarıyı elde edemeyen Kantürk, Mayıs 2022'de İspanyol ekibi Giants'a transfer oldu.

BERKE "VLAD" KANTÜRK TEKRARDAN BBL ESPORTS'TA

Bbl Esports'un 27 Ekim Perşembe günü Twitter hesabından yaptığı duyuru ile koç ekibine Berke "Vlad" Kantürk'ü dahil ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Koç ekibimize Berke "Vlad" Kantürk'ü dahil ederek teknik ekibimizi güçlendiriyoruz. Aileye tekrar hoş geldin Vlad!" sözlerine yer verildi.

"NE GEREKİYORSA VERMEYE HAZIRIM"

Bbl Esports'ta koçluk görevine geri dönmesinin ardından Berke "Vlad" Kantürk, "Gelecek sezon için BBL Esports'a dönüyorum. Ne gerekiyorsa vermeye hazırım" dedi.

BBL ESPORTS GÜNCEL KADRO 2022

Ali Osman " AsLanM4shadoW " Balta

" Balta Hüseyin " aimDLL " Kabişteke

" Kabişteke Doğukan " QutionerX " Dural

" Dural Mehmet " Turko " Özen

" Özen Eren " Brave " Kasırga

" Kasırga Efe "Elite" Teber

BBL ESPORTS GÜNCEL TEKNİK KADRO