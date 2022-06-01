Bahis faaliyeti iddiaları üzerine 9 oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı! Oyuncular geçici olarak askıya alındı - Haberler

League of Legends'ta geçtiğimiz haftalarda sona eren Türkiye Akademi Ligi 2022 Kış Mevsimi'nde gerçekleşen maçlara dair olası şüpheli bahis faaliyetleri iddiaları üzerine yapılan şikâyetler hakkında soruşturmalar başlatıldı.

9 OYUNCU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bahis faaliyetleri iddiaları üzerine Akademi Ligi'nde yer alan 9 espor oyuncusu hakkında Riot Games soruşturma başlattı ve soruşturma tamamlanana denk geçici olarak müsabakalara katılmaları askıya alındı.

MÜSABAKAYA KATILMALARI YASAKLANDI

Soruşturma hakkında açıklama yapan Riot Games ekibi, "Nihai kararlar da kısa süre içinde son hallerini alacak ve araştırma tamamlandığında sonuçlarıyla birlikte açıklanacak." sözlerine yer verdi ve oyuncuların geçici olarak müsabakaya katılmaları yasaklandı.

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILAN OYUNCULAR

Türkiye Akademi Ligi 2022 Kış Mevsimi'nde bahis faaliyetleri iddası üzerine soruşturma açılan oyuncuların listesinde Efehan "361efe" Ordulu, Ahmet Ömer "chr1sz" Mutlu, Eyüp "Crasia" Oğur, Serhat Kaan "CrawL" Hitay, Eren "Dellal" Tanrıkulu, Yiğit "Kunduz" Öztürk, Oğuzhan "Oguzkhan" Delihasanoğlu, Alperen "Poguee" Sakallı, Enes "Secondate" Çelik yer aldı.