İspanyol rakibine 42 sayı fark attı! Fenerbahçe, parkeden galip ayrıldı

Fenerbahçe'nin elektronik spor branşı Fenerbahçe Esports, NBA 2K23 European Pro Am Association turnuvasında İspanyol rakibi Amaru Esports'u 129 - 87'lik toplam skor ile mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, 42 sayı fark ile parkeden galip ayrılmayı başardı.

European Pro Am Association Mid Season turnuvasında İspanyol ekip Amaru Esports ile toplamda 2 maç oynayan Fenerbahçe Espor, iki maçta da rakibini yenerek bir üst tura atlamaya hak kazandı.

İSPANYOL RAKİBİNE 42 SAYI FARK ATTI

Fenerbahçe Espor, European Pro Am Association turnuvasında İspanyol ekip Amaru Esports ile karşı karşıya geldi. Oynanan ilk maçı 68 - 56 kazanan Fenerbahçe Espor, ikinci maçta rakibine 30 sayı fark atarak 61 - 31 kazandı. Toplam iki maçta ise Sarı-Lacivertliler, İspanyol rakibine 42 sayı fark atmış oldu.

"PARKEDE ZAFER"

Fenerbahçe Espor'un Twitter hesabından yaptığı galibiyet paylaşımında, "EPAA Mid Season turnuvasında Amaru Esports ekibi ile mücadele ettiğimiz karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılıyoruz. Tebrikler takım! " sözlerine yer verdi.

MAÇIN OYUNCUSU CANBOYM OLDU

Fenerbahçe Espor – Amaru Esports karşılaşmasında toplamda 47 sayı atarak karşılaşmanın en skorer oyuncusu Mecit Can "CanBoym" Boy oldu.