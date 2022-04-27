2021 yılı boyunca espor oyuncularının toplam kazandığı ücret dudak uçuklattı

Esportsearning sitesinde yer alan verilere göre 2021 yılı boyunca toplamda 124 ülkeden katılan espor oyuncularının turnuvalarda kazandıkları toplam ödül miktarı paylaşıldı.

200 MİLYON DOLAR ÖDÜL VERİLDİ

Geçen sene boyunca 124 ülkeden binlerce espor oyuncusu turnuvalara katılarak sahnede yer aldı. Milyonlarca dolarlık ödül havuzundan binlerce dolarlığına kadar birçok turnuva düzenlendi. 2021 yılı boyunca espor oyuncularına toplamda 200 milyon dolar ödül verildi.

İLK SIRADA ÇİN YER ALIYOR

2021 yılı içerisinde oynana espor turnuvalarında kazanılan ödülün yaklaşık çeyreğini tek başına Çinli espor oyuncuları karşıladı. Geçen sene 1275 oyuncu Çin'de espor turnuvalarından toplamda 45,5 milyon dolar ödül topladı.

TÜRKİYE 22. SIRADA

Espor turnuvalarında oyuncuların kazandığı toplam ödül miktarında Türkiye, 124 ülke arasından 22. sırada yer aldı. Türkiye'den katılan 381 oyuncu geçen sene boyunca 1 milyon 955 bin dolar ödül topladılar. Türkiye'de 2021 yılı boyunca en çok kazanan oyuncu ise 114 bin dolar ile profesyonel PUBG oyuncusu Mert Güngör oldu.