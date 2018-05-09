Galler Milli Takımı Futbolcusu 29 Yaşında Emekli Olma Kararı Aldı

İngiltere 3. Lig takımlarından Plymouth Argyle forması giyen Simon Church, kalça sakatlığına dayanamayarak 29 yaşında futbol kariyerini sonlandırdı.

"SAĞLIĞIM İÇİN GEREKLİ..."

Ocak ayından beri kulübünde forma giyemeyen Church, "Bugünlerin geleceğini asla hayal edemezdim ama sağlığım için kramponlarımı asma kararı almak zorunda kaldım. Şanslıyım ki 11 yıl boyunca futbolcu olma hayalimi gerçekleştirdim. Çocukken hayalini kurduğum şeyleri yaptım" dedi.

"BENİM İÇİN BİR ONURDU"

Euro 2016'da Galler Milli Takımı forması giyen Simon Church, "Galler için oynamak benim için bir onurdu. Unutulmayacak anılar yaşadım. Galler için birlikte oynadığım takım arkadaşlarım, bugüne kadar oynadığım en iyi futbolculardı" sözlerini kullandı.