Galler maçı öncesi endişelendiren gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş antrenmanda yer almadı
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Galler maçı öncesi endişelendiren gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş antrenmanda yer almadı

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EURO 2020 A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, Bakü'de ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Ay-Yıldızlı ekipte Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş idmanda yer almazken fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştılar.

A Milli Takım, Azerbaycan'da Şenol Güneş yönetiminde Galler maçına hazırlanıyor. İlk 20 dakikası basına açık olan idmanda, fizyoterapist gözetiminde salonda çalışan Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş yer almadı.

MİLLİLER TAKTİK ÇALIŞTI

Şenol Güneş, antrenman öncesinde oyuncuların saha ortasında toplayarak bir süre konuştu. Isınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan oyuncular, çift kale el topu oynadılar. Oldukça neşeli geçen bu bölümün ardından, ikişerli gruplara ayrılan oyuncular el ele tutuşarak, minyatür kalelere gol çalışması gerçekleştirdiler. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Galler maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi. Türkiye ile Galler 16 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Galler maçı öncesi endişelendiren gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş antrenmanda yer almadı
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