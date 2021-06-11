Galler-İsviçre maçına doğru
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Galler-İsviçre maçına doğru

Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nda yarın Galler ile Azerbaycan'da karşılaşacak İsviçre, son antrenmanını yaptı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nda yarın Galler ile Azerbaycan'da karşılaşacak İsviçre, son antrenmanını yaptı.

Bakü'deki Dalga Arena Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik direktör Vladimir Petkovic yönetiminde çalıştı.

Galler-İsviçre maçı yarın TSİ 16.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Galler-İsviçre maçına doğru
Galler-İsviçre maçına doğru
Galler-İsviçre maçına doğru
Galler-İsviçre maçına doğru
Galler-İsviçre maçına doğru

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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Galler-İsviçre maçına doğru - Haberler Spor
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