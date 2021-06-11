Galler-İsviçre maçına doğru
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nda yarın Galler ile Azerbaycan'da karşılaşacak İsviçre, son antrenmanını yaptı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nda yarın Galler ile Azerbaycan'da karşılaşacak İsviçre, son antrenmanını yaptı.
Bakü'deki Dalga Arena Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik direktör Vladimir Petkovic yönetiminde çalıştı.
Galler-İsviçre maçı yarın TSİ 16.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov