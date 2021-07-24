KAP bildirimlerine hazır olun! Galatasaray'da transfer şov devam ediyor

Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick Van Aanholt transferlerini duyuran Cim-Bom, şimdi de Gedson Fernandes ve Berkan Kutlu'yu açıklamaya hazırlanıyor. Kısa süre içinde Berkan ve Gedson'un KAP'a bildirilmesi bekleniyor.

alatasaray, Gedson Fernandes transferi için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. Kiralama bedelinin yanı sıra satın alma maddesiyle ilgili küçük pürüzler kaldı. Büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

2 milyon euro kiralama ücreti ve taksitler halinde 8 milyon euroluk bonservis teklifi yapıldı. Benfica, bu parayı peşin istiyor ama taraflar büyük ölçüde anlaştı. Özellikle Fatih Terim, oyun sistemine uyması nedeniyle Gedson Fernandes'in transferini çok istiyor.

BERKAN'DA MUTLU SON YAKIN

Alanyasporlu Berkan Kutlu transferinde de mutlu son çok yakın... Berkan için 3 milyon euro civarında bonservis bedelinde prensipte anlaşma sağlandı.

42 MAÇTA 3 GOL, 2 ASİST

Berkan geçen sezon Alanyaspor'da 42 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.