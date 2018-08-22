Galatasaraylı Younes Belhanda: Bir Yere Gitmiyorum
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı, sarı-kırmızılı ekipte mutlu olduğunu dile getirdi.
Galatasaray'dan ayrılabileceği yönünde haberler bulunan ve geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'dan gelen teklifi reddettiği kaydedilen Younes Belhanda, takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.
Yönetimin kendisini göndermek gibi bir amacı olmadığını kaydeden Faslı oyuncu, "Galatasaray'ın beni göndermek gibi bir amacı yok. Bu sezon da Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de hedeflerim var. Bu düşüncemi yönetime de aktardım" ifadelerini kullandı.
BELHANDA'NIN GÖNDERİLECEĞİ KONUŞULUYORDU
Transfer yapmak için kaynak arayan Galatasaray'ın, Emre Akbaba takviyesinin ardından Younes Belhanda'yı da gönderebileceği konuşuluyordu.
Geçen sezon Dinamo Kiev'den 8,75 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Faslı yıldız, 35 maçta 3 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.
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Sizi anlamak ne kadar zor ulan, Futbol oynamak sadece gol atmakmı ? atanı şişiriyoruz attıranı gömüyoruz bu adam kilit adam gs oynamadığı maçlarda kaybediyor adam çok hızlı ve çok zeki pas trafiği hep bu adamın üzerinden gidiyor Fatih hoca o yüzden tutuyor zaten oda farkında ya asist, yada asisten bi önceki pozisyonda hep bu adam var. Topu ayağında tutmuyor, topu öldürmüyor, bencillik yapmıyor diyemi sevmiyorsunuz anlamış değilim.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Adamda kontrat varCevap Yaz Yayından Kaldır
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Aman salla gitsin para onlardaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Nolur git gözünü seveyim git kanser etmeden bizi gitCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Gs şu adami gonderemezsen yaziklar olsun.adam kendini biliyo baska kimse almaz.o yuzden gitmem diyor.gzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır