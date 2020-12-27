Galatasaraylı Taylan Antalyalı, kendi pas isabet rekorunu kırdı
G.Saraylı Taylan Antalyalı, Süper Lig kariyerinde ilk 11 başladığı maçlardaki en yüksek pas yüzdesini Trabzonspor karşısında yakaladı. Sarı-kırmızılı oyuncu, 73 pasın 70'inde isabet bulup, yüzde 96'lık başarı yüzdesine imza attı.
Her geçen maç performansını giderek artıran Galatasaray'ın yükselen değeri Taylan Antalyalı, Trabzonspor derbisinde yine yıldızlaşan isimler arasında yer aldı.
25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk 11 başladığı maçlardaki en yüksek pas yüzdesini Trabzonspor karşısında yakaladı. Başarılı orta saha, 73 pasın 70'inde isabet bulup, yüzde 96'lık başarı yüzdesine imza attı.
Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
ÇİZME EKİPLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Galatasaray'daki futboluyla dikkatleri üzerine çeken Taylan, İtalyan kulüplerinin radarında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda yıldızını parlatan Taylan Antalyalı'yı, Sassoulo, Bologna ve Cagliari yakından takip ediyor.