Galatasaraylı Taffarel'den büyük imza! Resmen Liverpool'a hoca oldu - Haberler Spor
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Galatasaraylı Taffarel'den büyük imza! Resmen Liverpool'a hoca oldu

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Aslan'da 2 dönem kaleci antrenörlüğü yapan efsane Claudio Taffarel, resmen Liverpool'da. Liverpool'un dünyaca ünlü Teknik Direktörü Klopp, Taffarel'in kulübe kazandırılması hakkında "Çok büyük bir iş başardık. Kalecilikte felsefe ortaya koyacağız. Dünyanın en iyi kalecisi Alisson'un yüzü gülüyor" yorumunu yaptı.

1998'den 2001'e kadar kalesini koruduğu Galatasaray'da UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası ve şampiyonluklar yaşayan Taffarel, aktif kariyerini noktaladıktan sonra Sarı-Kırmızılılar'ın kaleci antrenörlüğünü üstlenmişti.

Galatasaraylı Taffarel'den müthiş sıçrayış! Resmen Liverpool'a hoca oldu

Taffarel, Galatasaray'da kendisinden sonra efsaneleşen Muslera'nın gelişimiyle yakından ilgilendi. Muslera, Taffarel'le birlikte adeta çağ atladı.

Galatasaraylı Taffarel'den müthiş sıçrayış! Resmen Liverpool'a hoca oldu

Taffarel, ikinci kez geldiğinde Galatasaray'a kıramayacağını ifade etmişti. O dönem, "Büyük hayallerim var. Teknik direktör olabilirim" diyen Taffarel, ilk sıçrayışını yaptı.

Galatasaraylı Taffarel'den müthiş sıçrayış! Resmen Liverpool'a hoca oldu

Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson, aynı zamanda Milli Takım'da Taffarel'le birlikte çalışıyor. İki isim hem Liverpool hem de Breziyla için görev yapacak. Jurgen Klopp, Taffarel'in gelmesi hakkında, "Çok büyük bir iş yaptık. Kalecilikte felsefemizi inşa edeceğiz. Hayal ettiğimiz bir isimdi. Kalecimiz Alisson çok mutlu" ifadelerini kullandı.

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