Galatasaraylı Taffarel'den büyük imza! Resmen Liverpool'a hoca oldu

1998'den 2001'e kadar kalesini koruduğu Galatasaray'da UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası ve şampiyonluklar yaşayan Taffarel, aktif kariyerini noktaladıktan sonra Sarı-Kırmızılılar'ın kaleci antrenörlüğünü üstlenmişti.

MUSLERA'YA SEVİYE ATLATTI

Taffarel, Galatasaray'da kendisinden sonra efsaneleşen Muslera'nın gelişimiyle yakından ilgilendi. Muslera, Taffarel'le birlikte adeta çağ atladı.

HAYALLERİ BÜYÜK

Taffarel, ikinci kez geldiğinde Galatasaray'a kıramayacağını ifade etmişti. O dönem, "Büyük hayallerim var. Teknik direktör olabilirim" diyen Taffarel, ilk sıçrayışını yaptı.

LİVERPOOL MUTLU

Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson, aynı zamanda Milli Takım'da Taffarel'le birlikte çalışıyor. İki isim hem Liverpool hem de Breziyla için görev yapacak. Jurgen Klopp, Taffarel'in gelmesi hakkında, "Çok büyük bir iş yaptık. Kalecilikte felsefemizi inşa edeceğiz. Hayal ettiğimiz bir isimdi. Kalecimiz Alisson çok mutlu" ifadelerini kullandı.

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