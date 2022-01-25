Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e soruşturma açıldı! Suç ortağı gözaltında
Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır Milli Takımı'nın formasını giyen Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed, Mısır'da kendisinin girmesi gereken sınava arkadaşını sınava soktu. Mohamed'in arkadaşı gözaltına alındı, Mısırlı futbolcuya soruşturma açıldı.
Mısır Milli Takımı ile Kamerun'da Afrika Uluslar Kupası'nda yarışan Mostafa Mohamed, Mısır'da kendisinin yerine arkadaşını sınava soktu.
GÖZALTINA ALINDI
Sharjah Sports TV'deki habere göre; Mostafa'nın arkadaşı gözaltına alındı. Mısırlı futbolcu Mohamed'e de soruşturma açıldı.
ÜLKEYE DÖNMESİ BEKLENİYOR
Mısır kupadan döndüğünde Mostafa Mohamed hakkında işlem yapılacak. Galatasaray'ın da bu durumda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.