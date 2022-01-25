Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e soruşturma açıldı! Suç ortağı gözaltında

Mısır Milli Takımı ile Kamerun'da Afrika Uluslar Kupası'nda yarışan Mostafa Mohamed, Mısır'da kendisinin yerine arkadaşını sınava soktu.

GÖZALTINA ALINDI

Sharjah Sports TV'deki habere göre; Mostafa'nın arkadaşı gözaltına alındı. Mısırlı futbolcu Mohamed'e de soruşturma açıldı.

ÜLKEYE DÖNMESİ BEKLENİYOR

Mısır kupadan döndüğünde Mostafa Mohamed hakkında işlem yapılacak. Galatasaray'ın da bu durumda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

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