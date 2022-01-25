Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e soruşturma açıldı! Suç ortağı gözaltında - Haberler Spor
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Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e soruşturma açıldı! Suç ortağı gözaltında

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır Milli Takımı'nın formasını giyen Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed, Mısır'da kendisinin girmesi gereken sınava arkadaşını sınava soktu. Mohamed'in arkadaşı gözaltına alındı, Mısırlı futbolcuya soruşturma açıldı.

Mısır Milli Takımı ile Kamerun'da Afrika Uluslar Kupası'nda yarışan Mostafa Mohamed, Mısır'da kendisinin yerine arkadaşını sınava soktu.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e soruşturma açıldı! Suç ortağı gözaltında

GÖZALTINA ALINDI

Sharjah Sports TV'deki habere göre; Mostafa'nın arkadaşı gözaltına alındı. Mısırlı futbolcu Mohamed'e de soruşturma açıldı.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e soruşturma açıldı! Suç ortağı gözaltında

ÜLKEYE DÖNMESİ BEKLENİYOR

Mısır kupadan döndüğünde Mostafa Mohamed hakkında işlem yapılacak. Galatasaray'ın da bu durumda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Mostafa Mohamed, Galatasaray, Spor, Haber

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