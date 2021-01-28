Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı! Galatasaray çözüm yolu arıyor

Galatasaray'ın sezon başında 24 Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, askere çağrıldı. Askerliği piyade olarak Erzincan'a çıkan 22 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılı kulüp federasyon ile görüşecek ve farklı bir çözüm yolu bulacak.

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, askere çağrıldı. Askerliğinin son günü olduğu için erteleme yapamayan Kerem Aktürkoğlu, bakayaya düşüyor ve bedelli askerlik ihtimali de ortadan kalkmış oluyor. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için Türkiye Futbol Federasyonu ile bir görüşme yapacak. Durumun çözülmesi bekleniyor.

PİYADE OLARAK ERZİNCAN'A GİDECEK

Genç yıldız, sezon başında Erzincanspor'dan kadroya katılmıştı. Askere çağrılan Kerem Aktürkoğlu'na piyade olarak Erzincan şehri çıktı. Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu bu durumda bedelli askerlikten de yararlanamıyor.

Galatasaray'ın konuyla ilgili TFF ile konuşacağı ve çözüm yolu bulacağı ifade edildi.

(Sabah)