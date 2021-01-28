Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı! Galatasaray çözüm yolu arıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı! Galatasaray çözüm yolu arıyor

28.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:27

Galatasaray'ın sezon başında 24 Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, askere çağrıldı. Askerliği piyade olarak Erzincan'a çıkan 22 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılı kulüp federasyon ile görüşecek ve farklı bir çözüm yolu bulacak.

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, askere çağrıldı. Askerliğinin son günü olduğu için erteleme yapamayan Kerem Aktürkoğlu, bakayaya düşüyor ve bedelli askerlik ihtimali de ortadan kalkmış oluyor. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için Türkiye Futbol Federasyonu ile bir görüşme yapacak. Durumun çözülmesi bekleniyor.

PİYADE OLARAK ERZİNCAN'A GİDECEK

Genç yıldız, sezon başında Erzincanspor'dan kadroya katılmıştı. Askere çağrılan Kerem Aktürkoğlu'na piyade olarak Erzincan şehri çıktı. Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu bu durumda bedelli askerlikten de yararlanamıyor.

Galatasaray'ın konuyla ilgili TFF ile konuşacağı ve çözüm yolu bulacağı ifade edildi.

(Sabah)

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı! Galatasaray çözüm yolu arıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Muharrem İnce Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Yaşar Cemal Hünal Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı! Galatasaray çözüm yolu arıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 12:26:52. #1.14#
title