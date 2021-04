Luyindama: Şampiyon olacağımıza inanıyorum

İSTANBUL, - Galatasasaray'ın başarılı oyuncusu Christian Luyindama, "Ben takım arkadaşlarıma inanıyorum ve şampiyon olacağımıza da inanıyorum" dedi.Galatasaraylı oyuncu Christian Luyindama ve ailesi, kulüp televizyonunda aile yaşantısına ve sarı-kırmızılılara dair samimi açıklamalarda bulundu. Luyindama, "Boss" lakabıyla ilgili, "Standard Liege'de oynarken, orada taraftarlar bana Boss lakabını takmıştı. Daha sonra Standard'da oynarken orada Türk taraftarlar da maç izlemeye geliyordu dolayısıyla onlar da lakabımın Boss olduğunu öğrendi ve daha sonra Türkiye'ye geldiğimde oradaki gelenek burada da devam etti" diye konuştu.ORNELLA LUYINDAMA: CHRISTIAN ÇOK İYİ BİR BABABaşarılı oyuncunun aile yaşantısıyla ilgili ise eşi Ornella Luyindama, "Christian çok iyi bir baba. Hepimizle çok fazla ilgileniyor. Boş zamanında bizimle ilgilenir onun dışında konsol oyunu oynamayı sever. Aynı zamanda çok fazla şaka yapar. Genellikle evde ailece televizyon seyrediyoruz" açıklamasında bulundu."ÇOCUKLARIMLA ÇOK FAZLA İLGİLENİYORUM"Baba olmanın kendisini çok değiştirdiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Çocuklarımla çok fazla ilgileniyorum. Baba olduktan sonra daha değiştim ve onlarla daha fazla zaman geçirmeye başladım. Gergin olduğum zamanlarda dahi onları gördüğüm zaman tekrar neşeleniyorum. Profesyonel olmadan önce bir takımda oynuyordum. O takımın sahibi de Ornella'nın ailesiydi. Ornella'nın babası benim sonradan oynadığım takımın başkanıydı ve bir gün oyuncu ararken beni izlemeye geliyor ve izledikten sonra da diyor ki sen gel ve bizim takımda oyna. Ben de o takıma gittim ve Ornella ile öyle tanıştık, aramızda güzel bir çekim oldu. Daha sonra belediyeye gidip evlendik. Şimdi asıl düğünü mayıs ayında olacak. Mayıs ayında da kendi aramızda dini nikah yapacağız. Ornella çok iyi bir eş. Çünkü maçlardan önce cesaretlendiriyor ve sonrasında da yine tavsiyelerini veriyor. İyi bir eşin de bu şekilde yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı."ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"Şampiyonluk ile ilgili de konuşan Luyindama, "Ben takım arkadaşlarıma inanıyorum ve şampiyon olacağımıza da inanıyorum. Ben herkesle iyi arkadaşım. Herkesle aram iyi. Herkesi seviyorum. Galatasaray'ın kuvveti de gücü de buradan geliyor. Fatih hocamız babam gibi. Nerede olursam olayım her zaman için ona saygı duyacağım. Yani Galatasaray'da olsun olmasın her zaman ömrüm boyunca ona saygım olacak" dedi."MARCAO İLE UYUMLUYUZ"Marcao ile olan uyumunda da bahseden Luyindama, "Marcao ile uyumluyuz. Bizim oyunlarımız benziyor ve ikimizde agresif bir şekilde oynuyoruz, adam adama markaj yapıyoruz. Aynı özelliklerimiz olduğu için sahada iyi bir uyum yakalayabiliyoruz" diye konuştu.Luyindama tarzıyla ilgili soruya ise "Evet bu tarzı seviyorum. ve futbol haricinde de daha sakin bir adamım, yumuşak başlı bir adamım. Futbol dışında modaya ilgim var" cevabını verdi."EN ÖNEMLİ AN BAŞAKŞEHİR MAÇIYDI"Galatasaray'daki unutamadığı anının sorulması üzerine ise başarılı oyuncu, "Başakşehir maçı. En önemlisi Başakşehir'e karşı kazandığımız 2-1'lik maçtı. Şampiyon olmuştuk. Çok fazla anım var ama o maç özellikle çok önemliydi benim için" şeklinde konuştu."BEN BİR SAVAŞÇIYIM""Ben bir savaşçıyım" diyen Luyindama, Alanyaspor maçında başı sarılı mücadele etmesiyle ilgili ise "Ben maça nasıl başladıysam, aynı şekilde bitirmeliyim. ve ayrıca orada da 3 puan almamız çok önemliydi, sonuna kadar sahada kalmak istedim" dedi."ARDA VE MUSLERA'YI ÇOK SEVİYORUM"

Arda ve Muslera'yı çok sevdiğini dile getiren Luyindama, "Her ikisini de çok seviyorum. Takım içerisinde herhangi bir sorunumuz olduğu zaman onlara gidiyorsunuz ve söylüyorsunuz. Onlar da Christian şöyle yap diye söylüyorlar. Kendileri örnek alınacak kaptanlar ve çok şanslıyız hepimizle aynı şekilde ilgileniyorlar" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı