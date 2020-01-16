Haberler » Spor » Galatasaraylı futbolcu Belhanda: "Galatasaray'da kalacağıma bahse girerim" - Spor

Galatasaraylı futbolcu Belhanda: "Galatasaray'da kalacağıma bahse girerim"

Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

16.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:20
Galatasaraylı futbolcu Belhanda:

Galatasaraylı futbolcu , sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

'daki sosyal medya hesabından başka bir kullanıcıya yanıt veren 29 yaşındaki Faslı futbolcu, "Galatasaray'da kalacağıma bahse girerim. Sezonun ilk yarısı zordu ancak üç yılda alınacak üçüncü şampiyonluk var." ifadelerini kullandı.

Belhanda'nın sözleşmesi gelecek yıl mayıs sonunda bitecek.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler