Galatasaraylı futbolcu Belhanda: "Galatasaray'da kalacağıma bahse girerim"

16.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:20

Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

Twitter'daki sosyal medya hesabından başka bir kullanıcıya yanıt veren 29 yaşındaki Faslı futbolcu, "Galatasaray'da kalacağıma bahse girerim. Sezonun ilk yarısı zordu ancak üç yılda alınacak üçüncü şampiyonluk var." ifadelerini kullandı.

Belhanda'nın sözleşmesi gelecek yıl mayıs sonunda bitecek.

Kaynak: AA