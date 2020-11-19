Galatasaraylı Fernendo Muslera 26 Kasım'da ülkesinden dönüyor
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Galatasaraylı Fernendo Muslera 26 Kasım'da ülkesinden dönüyor

19.11.2020 18:56 | Son Güncelleme: 19.11.2020 19:13

Galatasaray'da ayağı kırıldığı için uzun bir süredir sahalardan uzak kalan kaleci Fernando Muslera, annesinin vefatı nedeniyle gittiği Uruguay'dan 26 Kasım'da dönecek.

Annesinin vefatı dolayısıyla Uruguay'a giden Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın Türkiye'ye döünş tarihi belli oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre önce ayağı kırılan ardından annesini kaybeden Uruguaylı file bekçisi, iki ay önce annesinin durumu ağırlaşınca gittiği Uruguay'dan 26 Kasım'da İstanbul'a dönecek.

SEZONUN İKİNCİ YARISI KALEYE GEÇECEK

14 Haziran'da ayağı kırılan 34 yaşındaki Muslera'nın lisansı çıkarılmadığı için ocak ayından önce kaleyi koruması mümkün gözükmüyor. Salonda bireysel çalışmalarını aksatmayan deneyimli kaleci, aralık ayında sahaya inecek.

Muslera sezonun ikinci yarısında kaleyi Okan Kocuk-Fatih Öztürk ikilisinden teslim alacak.

Galatasaraylı Fernendo Muslera 26 Kasım'da ülkesinden dönüyor
Haber Yorumları (1)
CAN DEP: Gel muso gel artik seni cok özledik.
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