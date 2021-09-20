Galatasaraylı eski dostlar arasında gerginlik! Yardımcılar araya girdi - Haberler Spor
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Galatasaraylı eski dostlar arasında gerginlik! Yardımcılar araya girdi

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Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik çıktı. Bülent Korkmaz'ı yardımcıları sakinleştirdi. Korkmaz, eski takım arkadaşı Necati Ateş'i 4. hakem Kutluhan Bilgiç'e şikayet etti. Fatih Terim de Necati Ateş'i sakin tuttu.

Galatasaray ile Alanya karşılaşmasında futbolcular arasında olduğu gibi kulübeler arasında da sürtüşmeler yaşandı. Özellikle maçın ikinci yarısı bir hayli gergin geçti.

Galatasaraylı eski dostlar arasında gerginlik! Yardımcılar araya girdi

YARDIMCISI TUTTU

Alanya'nın hocası Bülent Korkmaz, rakip kulübeden Necati Ateş'e sert tepki gösterdi. Sporarena'nın haberine göre; rakip kulübeye doğru hareketlenirken yardımcıları sakinleştirdi. Korkmaz, Necati Ateş'i 4. hakem Kutluhan Bilgiç'e şikayet etti.

Galatasaraylı eski dostlar arasında gerginlik! Yardımcılar araya girdi

ESKİ DOSTLAR

Bülent Korkmaz ve Necati Ateş, 2004 ve 2005'te Galatasaray'da takım arkadaşıydı. Arkadaşlıkları eski yıllara dayanan bu ikilinin yaşadığı gerilim dikkat çekti.

Galatasaraylı eski dostlar arasında gerginlik! Yardımcılar araya girdi
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