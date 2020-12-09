Galatasaraylı Diagne: Senegal Milli Takımı için her zaman hazırım
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Galatasaraylı Diagne: Senegal Milli Takımı için her zaman hazırım

09.12.2020 18:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:12

Galatasaray'da attığı gollerle son dönemde adından söz ettirmeyi başaran Senegalli forvet Mbaye Diagne, milli takımdan davet beklediğini ve ülkesi için her zaman oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Galatasaray'da son dönemde performansıyla göz dolduran Senegalli Mbaye Diagne, milli takım ile ilgili açıklamalarda bulundu. Senegalli forvet, performansını koruyarak milli takımdan davet almayı umduğunu belirtti.

Mbaye Diagne açıklamalarında; "Herkes benim için ülkemin, Senegal'in önce geldiğini bilir. Oynamadığında milli takımda olma şansın düşüktür. Özellikle Brugge'de yaşadığım sorunlardan sonra kolay değildi. Bu bir gerçek. Bunun farkındayım ve kabul ediyorum. Gerçek değerimi biliyorum, ne yapabileceğimi bilmiyorum. Senegal Milli Takımı'nda üstüme çarpı atılmasına hazır değilim. Büyük oyuncularla rekabet halinde olduğumun farkındayım. Sıkı çalışmaya devam etmeliyim ve hoca beni tekrar çağırmaya karar verirse, her zaman buna hazırım. Şu anda kulüp kariyerime odaklanmış durumdayım" dedi.

13 MAÇTA 7 GOLE KATKI SAĞLADI

29 yaşındaki forvet, bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 13 resmi maçta takımına 7 gollük katkı sağladı.

Galatasaraylı Diagne: Senegal Milli Takımı için her zaman hazırım
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