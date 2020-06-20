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Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak

Galatasaray'da Muslera, Donk ve Selçuk'un ilk 11'de olmayacağı Gaziantep FK maçında kaptanlık pazubandını Ahmet Çalık'ın takması bekleniyor. Çalık'ın adı bir ara gönderilecek futbolcular arasında yer alıyordu.

20.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:26

Galatasaray'da Muslera, Donk ve Selçuk'un ilk 11'de olmayacağı Gaziantep maçında, kaptanlık pazubandını büyük ihtimalle Ahmet Çalık takacak.

Adı bir ara gönderilecek futbolcular listesinde yer alırken, bir anda eldeki tek stoper kendisi kalan genç savunma oyuncusu, Gaziantep FK maçında bu gururu yaşamak için sabırsızlanıyor.

STOPERDE AHMET-LEMINA İKİLİSİ

Öte yandan Gaziantep FK maçında Ahmet Çalık'ın yanında stoper pozisyonunda Mario Lemina'nın oynaması da gündemde.

(Kaynak: Fotomaç)

Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
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