Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak Galatasaray'da Muslera, Donk ve Selçuk'un ilk 11'de olmayacağı Gaziantep FK maçında kaptanlık pazubandını Ahmet Çalık'ın takması bekleniyor. Çalık'ın adı bir ara gönderilecek futbolcular arasında yer alıyordu.

Galatasaray'da Muslera, Donk ve Selçuk'un ilk 11'de olmayacağı Gaziantep maçında, kaptanlık pazubandını büyük ihtimalle Ahmet Çalık takacak. Adı bir ara gönderilecek futbolcular listesinde yer alırken, bir anda eldeki tek stoper kendisi kalan genç savunma oyuncusu, Gaziantep FK maçında bu gururu yaşamak için sabırsızlanıyor. STOPERDE AHMET-LEMINA İKİLİSİ Öte yandan Gaziantep FK maçında Ahmet Çalık'ın yanında stoper pozisyonunda Mario Lemina'nın oynaması da gündemde. (Kaynak: Fotomaç)