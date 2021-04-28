Galatasaray zirve takibini sürdürdü
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Galatasaray zirve takibini sürdürdü

Galatasaray zirve takibini sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Konyaspor galibiyetiyle ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve şampiyonluk yarışını sürdürdü.

Galatasaray, Konyaspor galibiyetiyle ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve şampiyonluk yarışını sürdürdü.

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Konyaspor'u Emre Akbaba'nın golü ile 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Aslan yenilmezlik serisini de 5 maça çıkardı. Bu süreçte Cimbom 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, Konyaspor galibiyetiyle puanını 72'ye çıkardı ve 4 hafta kala 6 puan farkla lider olan Beşiktaş'ı takibe devam etti.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray zirve takibini sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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