Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferi için Malatyaspor'la anlaşmak üzere
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Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferi için Malatyaspor'la anlaşmak üzere

26.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:39

Geçtiğimiz günlerde transfer görüşmesi doğrulanan Youssouf Ndayishimiye için Galatasaray ile Yeni Malatyaspor anlaşma sağlamak üzere. Tarafların, 2.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışacağı belirtildi.

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor! Onyekuru ve Halil İbrahim Dervişoğlu'nu kadrosuna katan sarı kırmızı kulüp bir transfer daha bitirmek üzere.

İki kulüp yönetimi, Yeni Malatya ile oynanan maç öncesi bir araya gelirken, genç futbolcunun durumu masaya yatırıldı. İlk başta 3 milyon Euro'luk bonservis talebinde bulunan Malatya cephesi, Galatasaray'ın ısrarları ve oyuncunun da bu yöndeki isteği sebebiyle indirim yapmayı kabul etti.

MALATYASPOR İNDİRİMİ ARTIRIRSA TRANSFER BİTECEK

Sarı-kırmızılılar da 1.5 milyon Euro tutarındaki ilk teklifi yükselterek 2 milyon euroya kadar çıktı.

Eğer Malatyaspor Yönetimi, indirim miktarını yükseltirse, taraflar ortak bir noktada buluşarak işi bitirecek. Galatasaray'a yakın kaynaklar, bu transferin 2.1 milyon euro gibi bir bedelle bitebileceğini öngörüyor.

(Milliyet)

Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferi için Malatyaspor'la anlaşmak üzere
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