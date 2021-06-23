Galatasaray yönetiminden çarpıcı sosyal medya kararı! Şahsi hesaplardan açıklama yapılmayacak
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Galatasaray yönetiminden çarpıcı sosyal medya kararı! Şahsi hesaplardan açıklama yapılmayacak

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve kurmayları, kişisel sosyal medya hesaplarından açıklama yapmama kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray Spor Kulubü ve faaliyetlerine ilişkin olarak kendi şahsi sosyal medya hesaplarında açıklama ve yorum yapamayacağından bu konuda anlayış gösterilmesini rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri bugün ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıda yönetim kurulu kararınca, yönetim kurulu üyelerinin Galatasaray Spor Kulübü ve faaliyetlerine ilişkin olarak kendi şahsi sosyal medya hesaplarından açıklama ve yorum yapmayacağı kararı alındı.

"ANLAYIŞ GÖSTERİLMESİNİ RİCA EDERİZ"

Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, yaptıkları açıklamada "Galatasaray Spor Kulubü Derneğinin 23.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararınca, Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray Spor Kulubü ve faaliyetlerine ilişkin olarak kendi şahsi sosyal medya hesaplarında açıklama ve yorum yapamayacağından bu konuda anlayış gösterilmesini rica ederiz." ifadelerini kullandı.

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