Galatasaray yönetiminden çarpıcı sosyal medya kararı! Şahsi hesaplardan açıklama yapılmayacak

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve kurmayları, kişisel sosyal medya hesaplarından açıklama yapmama kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray Spor Kulubü ve faaliyetlerine ilişkin olarak kendi şahsi sosyal medya hesaplarında açıklama ve yorum yapamayacağından bu konuda anlayış gösterilmesini rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.